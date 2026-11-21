Padre Cláudio Pighin ressalta as boas ações para a salvação no juízo final

Em homilia sobre o Evangelho de Mateus, sacerdote afirma que a fé cristã deve ser demonstrada por atitudes concretas de amor e solidariedade ao próximo

A prática de boas ações e o compromisso com as pessoas em situação de necessidade são fundamentais para a vivência da fé cristã e para a salvação eterna. Essa é a reflexão apresentada pelo padre Cláudio Pighin em homilia sobre o Evangelho de Mateus (25, 31-46), deste domingo (22). Na passagem bíblica, Jesus aparece como aquele que presidirá o juízo final, quando as atitudes de cada pessoa serão consideradas para distinguir o bem do mal.

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Segundo o sacerdote, o julgamento divino não será determinado por discursos religiosos, promessas ou demonstrações de fé apenas nas palavras, mas pela maneira como cada pessoa tratou o próximo ao longo da vida. Ele ressalta que a mensagem de Jesus exige uma fé acompanhada de ações, independentemente de a pessoa ter consciência de que, ao ajudar alguém, também está servindo a Deus.

“O nosso julgamento será feito na base de como nós efetivamente soubemos concretamente amar o nosso próximo necessitado. E não tanto em palavras, sentimentos, propósitos e orações. Este pragmatismo é que nos conduz a Deus, à nossa salvação eterna. Aquilo que fazemos de bom ao próximo é a Jesus que o fazemos”, afirma.

Responsabilidade individual

Na avaliação de Pighin, a passagem também representa um chamado à responsabilidade individual, já que não será possível recorrer a justificativas ou tentar compensar a falta de atitudes concretas no momento do julgamento. Para ele, seguir os ensinamentos de Cristo exige coerência entre aquilo que se acredita e a maneira como se age no cotidiano.

“Ser seguidor de Jesus requer fatos e não palavras. A respeito disso, lembra-se quando o mestre disse: ‘Não quem diz Senhor, Senhor entrará no Reino de Deus, mas quem faz a sua vontade’. A palavra, se não se concretiza, perde a sua força”, destaca.

O padre também relaciona o ensinamento bíblico a problemas que afetam a sociedade, como fome, miséria e injustiças. Ele observa que essas situações não são determinadas por Deus, mas resultam das ações humanas, o que torna necessário um compromisso coletivo para transformar as condições que impedem a construção de uma sociedade mais fraterna.

Caridade

Nesse sentido, Pighin cita o livro de Provérbios (10,12), que afirma que a caridade cobre uma multidão de pecados, e defende que a solidariedade precisa ultrapassar as intenções individuais e alcançar diferentes espaços da convivência humana.

“É necessário um compromisso sério e urgente em todos os setores da convivência humana para reverter os mecanismos que ameaçam a nossa condição de fraternidade. Este compromisso nos identifica com o nosso Deus. Portanto, é a fraternidade o verdadeiro sentido pelo qual foi criado o mundo”, afirma.