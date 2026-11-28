Padre Cláudio Pighin reflete sobre vigilância e preparação espiritual no Advento

Em homilia sobre o Evangelho de Marcos, sacerdote destacou a importância de manter a fé ativa, resistir às tentações e dedicar tempo à oração

No Primeiro Domingo do Advento, o padre Cláudio Pighin refletiu sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 33 a 37, e destacou a vigilância como um dos principais compromissos de quem deseja seguir os ensinamentos de Jesus. Segundo o sacerdote, estar vigilante significa manter a fé ativa, preparar-se espiritualmente para o Natal e permanecer atento às escolhas e atitudes do cotidiano.

O padre explicou que o início do Advento também marca o começo de um novo ano litúrgico e representa um período de preparação para a celebração do nascimento de Jesus. Nesse contexto, ele ressaltou que a recomendação de vigiar está relacionada à necessidade de os cristãos permanecerem atentos à espera de Deus, mesmo sem saber quando esse encontro acontecerá.

“Por não ter uma data marcada, temos, portanto, consciência disso, porém temos também a certeza de que um dia vai chegar. Com isso, temos que estar sempre prontos e atentos. Não podemos nos permitir entrar de férias nem um dia nesse sentido em relação ao nosso compromisso de cristãos”, afirmou.

Ao explicar o significado da vigilância, Pighin comparou a atitude esperada dos cristãos à postura de alguém que permanece em serviço, como um vigia ou um soldado de guarda. Para ele, essa disposição permite identificar situações que podem afastar as pessoas da fé, mas também reconhecer e acolher as boas atitudes.

“Essa vigilância nos mostra a prontidão em relevar, enxergar, discernir as ciladas do mal no nosso cotidiano, para rejeitá-las, mas, ao mesmo tempo, estar prontos a discernir também as coisas boas para acolhê-las e assim edificar a nossa vida”, declarou.

Ensinamento de Jesus

O sacerdote também relacionou o ensinamento de Jesus aos desafios enfrentados na sociedade, como a busca excessiva por dinheiro e poder e a corrupção. Segundo ele, a vigilância cristã exige resistência a comportamentos e interesses que possam comprometer a caminhada espiritual.

“Hoje sabemos o que quer dizer isso, por exemplo, estar de prontidão cristã e não se deixar atrair pela avidez do dinheiro, do poder e do prazo. Resistir à corrupção, não se deixar iludir por qualquer coisa que nos possa afastar da caminhada da busca de Deus na nossa vida”, afirmou.

Durante a homilia, o padre lembrou ainda que Jesus recomendava constantemente aos discípulos que permanecessem atentos e que a vigilância deveria ser acompanhada pela oração. Para Pighin, a prática individual e comunitária da oração ajuda os fiéis a discernir suas escolhas e manter viva a vocação cristã.

“Esta vigilância se coroa com muita oração, tanto individual quanto comunitária. É ela que nos ajuda a discernir e manter viva a nossa vocação cristã. Com isso, não significa que não experimentaremos os calvários da vida, mas teremos mais capacidade de enfrentá-los”, disse.

Ao concluir a reflexão, o sacerdote citou uma passagem da Carta de São Paulo aos Efésios para reforçar o chamado ao despertar espiritual: “Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará”.