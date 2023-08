Padre Cláudio Pighin reflete sobre as pedras no caminho para a vitória

O padre Cláudio Pighin, responsável por ministrar as missas na sede do Grupo Liberal, reflete sobre valores cristãos por meio das redes sociais do Grupo Liberal, em uma homilia publicada todos os finais de semana.

Neste sábado (20), Pighin abordou a importância da passagem da Bíblia que trata da transfiguração de Jesus.

"Diz o evangelista Matheus que após seis dias de sua paixão e morte, Jesus levantou a um alto monte. Matheus resgata duas coisas: a criação do ser humano e a glória de Deus presente no livro de Gênese. A preocupação do mestre Jesus foi ajudá-los a entender que tudo isso fazia parte do projeto de Deus para a redenção do mundo. Não se pode desassociar a cruz da salvação. A lógica do ser humano jamais pensa que a vitória e a salvação passa através da derrota e da humilhação. Pelo contrário: para a nossa sociedade, apenas se vence se conseguirmos nos impor e sermos melhores que os outros. Jesus nos revela que Deus pensa totalmente o contrário", afirma.

Assista ao vídeo:

A homilia completa pode ser assistida nas redes sociais do Grupo Liberal todos os sábado. Já a missa ocorre todos os domingos às 11h, na sede do Grupo Liberal, localizada na Avenida Rômulo Maiorana. A celebração é aberta ao público.