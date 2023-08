Padre Cláudio Pighin reflete sobre a importância de não perder a fé e deixar Jesus assumir as rédeas

O padre Cláudio Pighin, responsável por ministrar as missas na sede do Grupo Liberal, reflete sobre valores cristãos por meio das redes sociais do Grupo Liberal, em uma homilia publicada todos os finais de semana.

Neste sábado (12), Pighin abordou a importância de não perdermos a fé em nós mesmo, em quem nos guia caminhando conosco. Na meditação semanal, ele fez reflexões mencionando o evangelho de Mateus 14:22-33, usando o trecho que Pedro caminhou sobre as águas a caminho de Jesus e sentiu medo, começando a afundar.

Assista ao vídeo:

O pároco falou sobre o fortalecimento do testemunho do Evangelho e que Jesus estende a mão a todos, mesmo que a fé seja pouca ou quase nenhuma.

“O senhor humano geralmente se deixa trair por coisas extraordinárias. No trecho bíblico, tem o fato de caminhar sob as águas que parece ser a coisa mais importante, mas creio eu seria interesse se concentrar na experiência da oração de Jesus e na fé do pescador Pedro. Com isso, é mais fácil compreender que as coisas mais sensacionais podem nos distrair de experiências mais importantes com Ele”, iniciou o padre.

Em seguida, Pighin afirmou que a oração é uma espécie de ligação constante com Jesus, e, para vivê-la precisa ter intimidade com o Pai e assim mostrar sua total dependência, permitindo que Ele tome conta da sua vida.

“Jesus nos revela os desejos da vida e que Ele não nos abandona, e em toda às vezes nos ajuda. Mas o ser humano nunca se satisfaz com a palavra, ele quer a prova das ações divinas. Quando depositamos confiança n’Ele, podemos fazer experiências extraordinárias sem nos enfraquecer ou serem facilmente derrotados”, concluiu.