Padre Cláudio Pighin celebra fim do ciclo pascal e reforça vinda do Espírito Santo

É celebrada neste domingo (24/5) a Solenidade de Pentecostes, em que se comemora a vinda do Espírito Santo e que é considerado o nascimento da igreja. O padre Cláudio Pighin disse que esse é o fim do ciclo pascal, consagrando ainda mais a presença de Deus.

“O Espírito Santo nos ajuda a recordar e viver a palavra de Jesus. Portanto, Jesus agora é mais presente ainda com a ajuda do Espírito Santo, para vivermos sua presença. E, com isso, nasce a igreja de Jesus, para perpetuar esse projeto de Deus, que nos ama”, explicou.

O evangelista João narra que Jesus encontrou os discípulos com medo, porque estavam preocupados com o pensamento e a estima do mundo. Ele afirmou que Jesus quis libertá-los de tudo isto, propondo-lhes a paz. “É esta paz que lhes dá alegria. Experimentando tudo isto, libertam-se de qualquer medo e conseguem abrir totalmente a ação de Deus à vida deles. Com isto, estão aptos a receber a missão que Jesus lhes conferiu. A missão, portanto, é conferida por Deus e tem o mesmo conteúdo do filho Jesus, que é glorificar o pai, fazendo conhecer o seu nome e o seu projeto de amor", afirmou.

Ainda segundo o religioso, esta missão consiste em continuar a obra do mestre de Nazaré, fazendo uma só coisa com ele, deixando-se iluminar, guiar e sustentar na missão de evangelizar, revelando a total obediência e fidelidade a Deus. “Nisto revela-se a total obediência e fidelidade a Deus, autor da missão. E, para garantir este mandato, Jesus lhes doou o Espírito Santo. Quero lembrar que, para João, ressurreição e dom do Espírito Santo são um só evento. De fato, são colocados no mesmo dia, um evento único, não somente cronológico, mas, mais ainda, no sentido teológico", disse.

Segundo Pighin, o recebimento do Espírito Santo representa a capacidade de plasmar de novo todas as coisas. Ele comentou também que a ação do amor sabe a importância de quanto são preciosos os seres humanos.

A Santa Missa na sede do Grupo Liberal, precisamente no hall de entrada da empresa, é celebrada aos domingos, às 11h. A entrada é franqueada ao público.