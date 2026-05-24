Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Padre Cláudio Pighin celebra fim do ciclo pascal e reforça vinda do Espírito Santo

Neste domingo (24/5), comemora-se também o nascimento da igreja

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra a missa celebrada no Grupo Liberal neste domingo (24/5). (Foto: Igor Mota | O Liberal)

É celebrada neste domingo (24/5) a Solenidade de Pentecostes, em que se comemora a vinda do Espírito Santo e que é considerado o nascimento da igreja. O padre Cláudio Pighin disse que esse é o fim do ciclo pascal, consagrando ainda mais a presença de Deus.

“O Espírito Santo nos ajuda a recordar e viver a palavra de Jesus. Portanto, Jesus agora é mais presente ainda com a ajuda do Espírito Santo, para vivermos sua presença. E, com isso, nasce a igreja de Jesus, para perpetuar esse projeto de Deus, que nos ama”, explicou.

O evangelista João narra que Jesus encontrou os discípulos com medo, porque estavam preocupados com o pensamento e a estima do mundo. Ele afirmou que Jesus quis libertá-los de tudo isto, propondo-lhes a paz. “É esta paz que lhes dá alegria. Experimentando tudo isto, libertam-se de qualquer medo e conseguem abrir totalmente a ação de Deus à vida deles. Com isto, estão aptos a receber a missão que Jesus lhes conferiu. A missão, portanto, é conferida por Deus e tem o mesmo conteúdo do filho Jesus, que é glorificar o pai, fazendo conhecer o seu nome e o seu projeto de amor", afirmou.

Ainda segundo o religioso, esta missão consiste em continuar a obra do mestre de Nazaré, fazendo uma só coisa com ele, deixando-se iluminar, guiar e sustentar na missão de evangelizar, revelando a total obediência e fidelidade a Deus. “Nisto revela-se a total obediência e fidelidade a Deus, autor da missão. E, para garantir este mandato, Jesus lhes doou o Espírito Santo. Quero lembrar que, para João, ressurreição e dom do Espírito Santo são um só evento. De fato, são colocados no mesmo dia, um evento único, não somente cronológico, mas, mais ainda, no sentido teológico", disse.

Segundo Pighin, o recebimento do Espírito Santo representa a capacidade de plasmar de novo todas as coisas. Ele comentou também que a ação do amor sabe a importância de quanto são preciosos os seres humanos.

 A Santa Missa na sede do Grupo Liberal, precisamente no hall de entrada da empresa, é celebrada aos domingos, às 11h. A entrada é franqueada ao público.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

padre claudio pighin

fim do ciclo pascal

vinda do espírito santo
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

PREJUÍZOS

Erosão avança sobre praias de Mosqueiro e moradores denunciam abandono da orla

Comerciantes relatam prejuízos econômicos, fechamento de restaurantes e risco para quem circula pela orla da ilha

24.05.26 8h00

BELÉM

Dia do Vestibulando: rotina intensa de estudos e renúncias marcam busca por vaga na universidade

Apesar de não ser uma data oficial, o dia, que é celebrado neste domingo (24/5), ganhou espaço no calendário educacional por estar próximo aos grandes vestibulares de meio de ano e por cair no movimentado mês da educação

24.05.26 10h00

LIMPEZA URBANA

Projeto ‘Belém Cheirosa’ realiza ação de limpeza no bairro do Reduto

Moradores e voluntários lavaram calçadas e aplicaram essência de patchouli em trecho da capital paraense

24.05.26 12h49

CIDADANIA

‘Fibra Vai à Praça’ oferece serviços gratuitos na praça da República

A quarta edição da ação realizada pelo Centro Universitário Fibra reuniu atendimentos de 14 cursos neste domingo (24)

24.05.26 12h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda