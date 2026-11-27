Obras para construção de novo viaduto no Marco afetam rotina da comunidade

As obras para a construção de um novo viaduto no cruzamento das avenidas João Paulo II e Doutor Freitas, no Marco, em Belém, estão causando transtornos na rotina de moradores e pedestres que circulam no entorno da intervenção. Os obstáculos, desníveis, rampas bloqueadas e a falta de acesso às calçadas impactam a rotina da população, especialmente de idosos e de pessoas com mobilidade reduzida. Um dos problemas relatados pelos moradores da área é a falta de transparência sobre a previsão de entrega da obra, que está supostamente parada.

Na manhã desta quinta-feira (26), faixas da avenida João Paulo II estavam sendo liberadas no sentido Ananindeua – Belém. No entanto, não havia nenhuma informação divulgada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) sobre a liberação e nem se a via já seria liberada definitivamente.

Segundo informações divulgadas pelo Governo do Estado, o viaduto terá 345 metros de comprimento, 5,5 metros de altura e quatro faixas de trânsito, sendo duas em cada sentido. Na parte inferior da estrutura, será construída uma rotatória para permitir o acesso entre as avenidas João Paulo II, Perimetral e Doutor Freitas.

A previsão é que os serviços sejam concluídos no segundo semestre de 2026. O projeto também contempla intervenções nas redes subterrâneas, pavimentação, recuperação de calçadas e adequações para facilitar a circulação de pedestres. Porém, para quem mora na área, utiliza o trecho como rota diária para deslocamento e/ou possui estabelecimentos comerciais, o cenário é preocupante.

Por conta das calçadas quebradas, em decorrência das atividades das máquinas, idosos e pessoas que utilizam cadeiras de rodas correm riscos diariamente. “Eu vi uma situação aqui de cadeirante. Semana passada caiu um idoso aqui na calçada. A gente espera a compreensão deles para gentilmente ajeitar essa calçada, para todos andarem”, pontua José Afonso Menezes, de 69 anos, que mora na área desde que nasceu.

José Afonso Menezes, de 69 anos. (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O trecho conta com creches, espaços de atendimento médico e outros serviços da área da saúde, que ficaram comprometidos por conta das obras. “Na terça-feira um carro me bateu aqui na passagem Alberto Laranjeira, eu caí de bicicleta. Ontem quase um motoqueiro 'pega' uma senhora de idade próximo da panificadora, tudo isso porque está sem sinalização, tiraram as lombadas”, conta o líder comunitário Laércio Oliveira.

A falta de água também assola a comunidade da área, com interrupções recorrentes no fornecimento desde o início da obra. “Eu estive na Águas do Pará, levei a situação, mostrei todo o projeto para eles e eles disseram que o motivo era a obra. Eu não acredito que isso seja obra. Eu acredito que é mudança de gestão de governo e é mudança da venda da água da Cosanpa para a Águas do Pará”, opina Laércio.

Funcionários da obra não aparecem há uma semana

A obra iniciou com uma equipe de centenas de trabalhadores, que foram diminuindo com o passar dos meses, de acordo com a empresária Simone Ribeiro. Ela relata que não há nenhum trabalhador na obra há mais de uma semana. Para o aposentado José Afonso Menezes, um dos principais problemas é a falta de transparência sobre o andamento da obra com a comunidade.

“Ninguém conversou com a gente sobre previsão de obra. A gente quer saber a previsão, quando é que volta, porque a gente não tem resposta nenhuma. Ninguém fala nada para a gente. A obra não está parada totalmente, está num “pinga-pinga” há um mês”, afirma José Afonso.

Comércio em baixa

Líder comunitário do Curió-Utinga desde 1975, o aposentado Laércio Oliveiro afirma que a comunidade em geral está passando por dificuldades, principalmente a classe do comércio e microempreendedores. “Essa obra causou um prejuízo muito grande para eles em questão de funcionário, em questão de aluguel de prédio. Trouxe diversos problemas”, afirma Laércio Oliveira.

O aposentado Laércio Oliveira, Líder comunitário do Curió-Utinga desde 1975. (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A empresária Simone Ribeiro, de 54 anos, foi uma das afetadas. Elas conta que o volume de vendas em seu empreendimento caiu 80% por conta das obras. Por conta disso, agora enfrenta prejuízos, pois possui uma equipe de funcionários e custos com impostos, energia e água.

A empresária Simone Ribeiro, de 54 anos. (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

“Estou com um pouco de dívida e tive que pegar dinheiro emprestado. Disseram que deveria tirar o toldo do meu empreendimento, que custou R$ 2.000, porque iria passar o viaduto, e agora terei mais gastos para colocar outro”, reclama.

Desde então, ela passou a adquirir uma menor quantidade de mercadoria e perdeu clientes. “E é daqui que eu sobrevivo, pago aluguel para morar, para manter o ponto, tenho filhos. Sempre fui contra a obra, porque benefício não trouxe nenhum”, diz.

Posicionamento

A reportagem solicitou posicionamento ao NGTM, para questionar as supostas obras paradas, os problemas na infraestrutura e a retirada e a falta de sinalização na área. Demandou, ainda, esclarecimentos sobre a data de início e término da obra e como a pasta irá atuar para reduzir os problemas relacionados à infraestrutura e comércio. Em nota, o NGTM se resumiu a informar apenas que “para continuidade das obras do viaduto será feita a interligação das novas adutoras de abastecimento de água”.

A Concessionária Águas do Pará também divulgou uma nota respondendo sobre a falta de água. A Águas do Pará informou que "suas equipes trabalharam para restabelecer a normalidade do abastecimento, afetado por rompimentos na rede de distribuição durante as obras realizadas na Avenida João Paulo. No momento, o sistema que abastece a região está operando dentro da normalidade".

"A concessionária esclarece ainda que outras interrupções registradas na região não estão relacionadas à sua operação. A situação já foi comunicada ao órgão responsável para as providências necessárias", diz a empresa. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone e WhatsApp 0800 091 0091 ou pelo aplicativo Águas App.