O que irá abrir e fechar em Belém no feriado de Adesão do Pará? Veja a lista completa de horários

Marco importante na história paraense, o feriado de Adesão do Pará à Independência relembra a unificação do Grão-Pará ao Brasil. Neste sábado (15), em decorrência do feriado, comércio, shopping centers e outros serviços podem ter o funcionamento alterado. Confira a seguir a lista completa de horários:

Governo do Pará

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Funcionamento no feriado: normal

Horário: 8h às 18h

Endereço: R. Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-160

Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”

Funcionamento no feriado: normal

Horário: 6h às 17h

Endereço: Av. João Paulo II, S/N - Curió-Utinga, Belém - PA, 66610-770

Estação das Docas

Funcionamento no feriado: normal

Horário: 10h à 1h

Endereço: Av. Mal. Hermes, S/N - Campina, Belém - PA, 66010-020

Prefeitura de Belém

Solar da Beira: das 8h às 14h.

Mercado de São Brás: das 10h à 1h.

Bosque Rodrigues Alves: das 8h às 16h.

Trailers veterinários: fechado.

Clínica Veterinária: fechada.

Hospital Veterinário: horário normal, das 7h às 19h.

Mabe: fechado.

Biblioteca Avertano Rocha: fechada.

Cemitérios, sepultamentos e setor administrativo: das 8h às 13h.

Restaurante Popular: fechado.

Espaço Acolher: funcionamento normal, das 19h às 7h.

Cras e Creas: fechados.

Palacete Bolonha: fechado.

Ecopontos: fechados.

Hub do Pix: fechado.

Saúde: hospitais municipais, UPAs Jurunas, Terra Firme, Sacramenta, Marambaia e Icoaraci e UBSs com atendimento de urgência e emergência em Icoaraci, Jurunas, Tapanã, Outeiro, Cotijuba, Baía do Sol e Carananduba funcionarão normalmente. As demais unidades e setores administrativos da Sesma estarão fechados ao público externo.

Comércio

Funcionamento: autorizado, conforme a CCT 2025/2026, segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas).

Lojas de rua: 8h às 18h

Shopping centers: 11h às 21h

Supermercados

Funcionamento: normal, segundo Associação Paraense de Supermercados (ASPAS).

Horário: cada loja decide o horário de abertura e fechamento.

Correios

Agências: sem atendimento no feriado.

Pontos de coleta: de acordo com o horário definido por cada estabelecimento parceiro.

Shopping centers

Parque Shopping Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 22h

Cinema: De acordo com a programação

Boulevard Shopping Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: de acordo com a programação.

Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas e quiosques: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: conforme programação

Academia da Vida: 11h às 22h

Shopping Pátio Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 22h

Academia: 8h às 17h

Cinema: conforme programação

Castanheira Shopping Center

Lojas: das 11h às 21h

Praça de Alimentação e Parque: das 11h às 22h

Supermercado Líder: das 8h às 22h

Restaurante: das 11h30 às 23h

Academia e Cinema: conforme programação

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Praça de Alimentação: 12h às 22h

Restaurantes: 12h às 22h

Academia: 9h às 15h

Cinema: conforme programação