O que irá abrir e fechar em Belém no feriado de Adesão do Pará? Veja a lista completa de horários
O feriado pode alterar o funcionamento do comércio, shopping centers e outros serviços
Marco importante na história paraense, o feriado de Adesão do Pará à Independência relembra a unificação do Grão-Pará ao Brasil. Neste sábado (15), em decorrência do feriado, comércio, shopping centers e outros serviços podem ter o funcionamento alterado. Confira a seguir a lista completa de horários:
Governo do Pará
Parque Zoobotânico Mangal das Garças
Funcionamento no feriado: normal
Horário: 8h às 18h
Endereço: R. Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-160
Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”
Funcionamento no feriado: normal
Horário: 6h às 17h
Endereço: Av. João Paulo II, S/N - Curió-Utinga, Belém - PA, 66610-770
Estação das Docas
Funcionamento no feriado: normal
Horário: 10h à 1h
Endereço: Av. Mal. Hermes, S/N - Campina, Belém - PA, 66010-020
Prefeitura de Belém
Solar da Beira: das 8h às 14h.
Mercado de São Brás: das 10h à 1h.
Bosque Rodrigues Alves: das 8h às 16h.
Trailers veterinários: fechado.
Clínica Veterinária: fechada.
Hospital Veterinário: horário normal, das 7h às 19h.
Mabe: fechado.
Biblioteca Avertano Rocha: fechada.
Cemitérios, sepultamentos e setor administrativo: das 8h às 13h.
Restaurante Popular: fechado.
Espaço Acolher: funcionamento normal, das 19h às 7h.
Cras e Creas: fechados.
Palacete Bolonha: fechado.
Ecopontos: fechados.
Hub do Pix: fechado.
Saúde: hospitais municipais, UPAs Jurunas, Terra Firme, Sacramenta, Marambaia e Icoaraci e UBSs com atendimento de urgência e emergência em Icoaraci, Jurunas, Tapanã, Outeiro, Cotijuba, Baía do Sol e Carananduba funcionarão normalmente. As demais unidades e setores administrativos da Sesma estarão fechados ao público externo.
Comércio
Funcionamento: autorizado, conforme a CCT 2025/2026, segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas).
Lojas de rua: 8h às 18h
Shopping centers: 11h às 21h
Supermercados
Funcionamento: normal, segundo Associação Paraense de Supermercados (ASPAS).
Horário: cada loja decide o horário de abertura e fechamento.
Correios
Agências: sem atendimento no feriado.
Pontos de coleta: de acordo com o horário definido por cada estabelecimento parceiro.
Shopping centers
Parque Shopping Belém
Lojas: 11h às 21h
Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
Restaurantes: 11h às 22h
Cinema: De acordo com a programação
Boulevard Shopping Belém
Lojas: 11h às 21h
Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h
Restaurantes: 11h às 00h
Cinema: de acordo com a programação.
Shopping Bosque Grão-Pará
Lojas e quiosques: 11h às 21h
Praça de alimentação: 11h às 22h
Restaurantes: 11h às 23h
Cinema: conforme programação
Academia da Vida: 11h às 22h
Shopping Pátio Belém
Lojas: 11h às 21h
Praça de alimentação: 11h às 22h
Restaurantes: 11h às 22h
Academia: 8h às 17h
Cinema: conforme programação
Castanheira Shopping Center
Lojas: das 11h às 21h
Praça de Alimentação e Parque: das 11h às 22h
Supermercado Líder: das 8h às 22h
Restaurante: das 11h30 às 23h
Academia e Cinema: conforme programação
Shopping Metrópole Ananindeua
Lojas e quiosques: 12h às 22h
Praça de Alimentação: 12h às 22h
Restaurantes: 12h às 22h
Academia: 9h às 15h
Cinema: conforme programação
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