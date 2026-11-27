Na Pedreira, homem é preso em flagrante por descarte irregular de lixo

Homem foi preso pela Guarda Municipal de Belém por descarte inadequado de lixo na avenida Visconde de Inhaúma em Belém ( Foto: Reprodução / Divulgação )

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso em flagrante por descarte irregular de entulho, no bairro da Pedreira, em Belém, na tarde desta quinta-feira (26). A ação foi da Guarda Municipal de Belém (GMB), durante ronda na Avenida Visconde de Inhaúma.

De acordo com a GMB, a equipe realizava patrulhamento na via quando identificou a ocorrência de crime, abordou e prendeu o suspeito. Ele foi apresentado à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA).

A prefeitura municipal de Belém destaca que o descarte irregular de lixo é crime ambiental, previsto pela Lei nº 9.605/1998, com pena que pode chegar a cinco anos de reclusão, além de multa. “A população pode denunciar casos de descarte irregular de forma anônima pelo número 153”, diz a PMB.

Ainda, segundo a prefeitura, equipes de prevenção planejada pela Sezel (Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana) seguem nas ruas para combater o descarte criminoso de lixo em vias e canais da capital.

“Nosso trabalho é atuar na fiscalização e combater práticas irregulares que prejudicam a cidade e a população. O descarte de resíduos em locais inadequados provoca impactos ambientais e urbanos. Por isso, nossas equipes estão atentas e, diante de situações como essa, adotam as medidas necessárias para responsabilizar os envolvidos”, afirmou o inspetor da Guarda Municipal de Belém, Dmitri Cavalcante.

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