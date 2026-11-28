MPF cobra apuração sobre a morte de homem em situação de rua em Belém

Ministério Público deu prazo de 48 horas para que órgãos de segurança e saúde prestem esclarecimentos sobre a morte e as circunstâncias do atendimento à vítima

O Ministério Público Federal (MPF) pediu informações a órgãos de segurança pública, saúde e assistência social para esclarecer a morte do homem em situação de rua encontrado morto neste sábado (28), em Belém. A vítima é a mesma que sofreu agressões com uma arma de eletrochoque praticadas por universitários em abril deste ano.

Os esclarecimentos foram solicitados pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) no Pará às Polícias Civil e Científica do estado do Pará, ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), à Fundação Papa João XXIII (Funpapa), à Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e ao Ministério Público do estado do Pará (MPPA).

O homem procurou ajuda na sexta-feira (27), com ferimentos pelo corpo, e passou mal neste sábado. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu e atendido em uma unidade de saúde antes de ser encontrado morto.

O MPF ressalta que a causa da morte e qualquer relação com as agressões anteriores ou com novos episódios de violência ainda dependem de investigação oficial. A atuação busca apurar tanto as circunstâncias do falecimento quanto eventuais falhas na rede pública de atendimento.

No pedido encaminhado à Polícia Civil, o MPF deu prazo de 48 horas para receber o registro da ocorrência e informações sobre o andamento das investigações. “A polícia também deve informar em que condições o corpo foi encontrado, se havia sinais de violência, se existem testemunhas ou imagens de câmeras e se há apuração de agressões sofridas pela vítima nos dias anteriores”, detalha o MPF.

À Polícia Científica o MPF solicitou os resultados do exame que identifica a causa da morte, assim que o laudo ficar pronto, com destaque para possíveis lesões recentes. O órgão também pede ao MPPA dados sobre a investigação criminal das agressões de abril, sobre a apuração específica da morte e sobre a possibilidade de analisar os dois casos em conjunto.

Saúde e assistência

O MPF também deu 48 horas para que o Samu e a direção do hospital que atendeu a vítima esclareçam os detalhes do socorro prestado. Os serviços precisam confirmar os horários de chamado e atendimento, descrever os ferimentos identificados, informar os procedimentos médicos realizados e explicar como o homem deixou o hospital — se recebeu alta médica ou saiu por conta própria, por exemplo.

Os órgãos de saúde também devem informar se o paciente foi encaminhado para a rede de assistência social ou de saúde mental e preservar todas as fichas, prontuários e eventuais vídeos do atendimento. A Sesma deve detalhar ainda se a vítima recebia acompanhamento médico anterior e se houve articulação com os serviços sociais.

Para a Funpapa, o MPF estabeleceu o prazo de cinco dias úteis para que responda se acompanhava a vítima desde a violência sofrida em abril, se ela foi acolhida em abrigos público, como o Espaço Acolher, e se possuía necessidades específicas de saúde, deficiência intelectual ou sofrimento psíquico.

O MPF também comunicou o ocorrido à Defensoria Pública da União (DPU) e à Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE) para avaliar ações conjuntas.

Entenda o caso

Em abril de 2026, após a divulgação de vídeos em que estudantes do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa) agrediram um homem em situação de rua com arma de choque, o MPF abriu um procedimento para apurar a violação de direitos humanos e acionou o MPPA para acompanhar a investigação criminal. Na época, a instituição também enviou pedidos à Prefeitura de Belém e à Funpapa para garantir a segurança e o acesso da vítima à saúde e à assistência social.

Paralelamente, o MPF passou a acompanhar a adoção de medidas de prevenção e reparação pelo Cesupa, como a revisão de códigos de conduta e a inclusão de conteúdos de direitos humanos na formação dos alunos. O centro universitário anunciou o desligamento definitivo dos estudantes envolvidos nas agressões.

O caso também integrou uma atuação conjunta do MPF, do MPPA e das Defensorias Públicas na Justiça Federal para cobrar políticas de proteção à população em situação de rua em Belém e combater o preconceito contra pessoas pobres (aporofobia), o racismo e o preconceito contra pessoas com deficiência (capacitismo).

Após receber as novas respostas, o MPF vai avaliar se incluirá os fatos recentes nesse processo judicial e se convocará reunião entre os órgãos de saúde, assistência social e segurança pública.