Moradores de Canudos e Mangueirão recebem ação para atualização cadastral da Águas do Pará

Atualização facilita acesso à Tarifa Social, negociação de débitos e recebimento de avisos sobre os serviços da concessionária

Moradores de Canudos e Mangueirão recebem ação para atualização cadastral da Águas do Pará. ( Foto: Divulgação | Águas do Pará )

Os moradores dos bairros de Canudos e Mangueirão, em Belém, terão a oportunidade de atualizar o cadastro junto à Águas do Pará durante uma ação itinerante promovida pela concessionária. O objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços da empresa, sem a necessidade de deslocamento até uma loja de atendimento.

A programação começa nos dias 20 e 21 de julho, na Praça do Triângulo, no bairro de Canudos. Em seguida, entre os dias 22 e 24 de julho, o atendimento será realizado na Praça Cultural Pará-Caí, localizada na Travessa Dez, nº 121, no bairro Mangueirão. Nos dois locais, o atendimento será das 8h30 às 17h.

De acordo com a concessionária, manter o cadastro atualizado garante mais agilidade na comunicação com os clientes. Com as informações em dia, os consumidores podem receber, por SMS e WhatsApp, avisos sobre manutenções programadas, interrupções temporárias no abastecimento e outras informações relacionadas aos serviços prestados.

Além disso, a atualização cadastral facilita o acesso à Tarifa Social, benefício que oferece 50% de desconto na conta de água para famílias que atendem aos critérios do programa. O procedimento também permite o acesso às condições especiais para negociação de débitos.

Documentos necessários

Para realizar a atualização cadastral, o titular da ligação deve apresentar:

Nome completo;

CPF ou CNPJ;

Número de telefone com DDD;

Endereço de e-mail.

Atenção aos canais oficiais

A Águas do Pará alerta que a atualização cadastral deve ser realizada exclusivamente pelos canais oficiais da concessionária. A empresa reforça que não envia mensagens nem faz ligações solicitando dados pessoais dos clientes.

Os canais oficiais de atendimento são o aplicativo Águas App (Android e iOS), o WhatsApp e telefone 0800 091 0091, o site da concessionária, além das lojas físicas e das ações itinerantes.

Serviço

Atualização cadastral – Canudos

Data: 20 e 21 de julho

Local: Praça do Triângulo

Horário: 8h30 às 17h

Atualização cadastral – Mangueirão

Data: 22 a 24 de julho

Local: Praça Cultural Pará-Caí (Travessa Dez, nº 121)