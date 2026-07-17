Moradores de Canudos e Mangueirão recebem ação para atualização cadastral da Águas do Pará.

Os moradores dos bairros de Canudos e Mangueirão, em Belém, terão a oportunidade de atualizar o cadastro junto à Águas do Pará durante uma ação itinerante promovida pela concessionária. O objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços da empresa, sem a necessidade de deslocamento até uma loja de atendimento.
A programação começa nos dias 20 e 21 de julho, na Praça do Triângulo, no bairro de Canudos. Em seguida, entre os dias 22 e 24 de julho, o atendimento será realizado na Praça Cultural Pará-Caí, localizada na Travessa Dez, nº 121, no bairro Mangueirão. Nos dois locais, o atendimento será das 8h30 às 17h.
De acordo com a concessionária, manter o cadastro atualizado garante mais agilidade na comunicação com os clientes. Com as informações em dia, os consumidores podem receber, por SMS e WhatsApp, avisos sobre manutenções programadas, interrupções temporárias no abastecimento e outras informações relacionadas aos serviços prestados.
Além disso, a atualização cadastral facilita o acesso à Tarifa Social, benefício que oferece 50% de desconto na conta de água para famílias que atendem aos critérios do programa. O procedimento também permite o acesso às condições especiais para negociação de débitos.
Documentos necessários
Para realizar a atualização cadastral, o titular da ligação deve apresentar:
- Nome completo;
- CPF ou CNPJ;
- Número de telefone com DDD;
- Endereço de e-mail.
Atenção aos canais oficiais
A Águas do Pará alerta que a atualização cadastral deve ser realizada exclusivamente pelos canais oficiais da concessionária. A empresa reforça que não envia mensagens nem faz ligações solicitando dados pessoais dos clientes.
Os canais oficiais de atendimento são o aplicativo Águas App (Android e iOS), o WhatsApp e telefone 0800 091 0091, o site da concessionária, além das lojas físicas e das ações itinerantes.
Serviço
Atualização cadastral – Canudos
Data: 20 e 21 de julho
Local: Praça do Triângulo
Horário: 8h30 às 17h
Atualização cadastral – Mangueirão
Data: 22 a 24 de julho
Local: Praça Cultural Pará-Caí (Travessa Dez, nº 121)
Horário: 8h30 às 17h