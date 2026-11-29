Missa no Grupo Liberal: fiéis celebram o Advento na presença de Deus

A celebração da Santa Missa na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, neste domingo (29) teve um cunho especial: o começo do Advento, período de preparação dos cristãos para o Natal. A cerimônia foi presidida pelo padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco. Ele enalteceu essa época do ano, para saudar o nascimento de Jesus Cristo, como Deus Encarnado, no coração dos cidadãos no mundo, e, em particular, o exemplo de Nossa Senhora, no acolhimento do Cristo.

"Com esse primeiro domingo do Advento, nós começamos um novo Ano Litúrgico Cristão. O Advento significa: se preparar para receber Jesus, o nosso Salvador. Então, são quatro domingos que a liturgia toda nos ajuda a se concentrar, ter moderação, para poder receber este encontro de Deus com a gente", destacou o padre Claudio.

O período do Advento, como pontou o religioso, é muito importante para que os cristãos possam meditar acerca de suass escolhas em um mundo que, não poucas vezes, mostra-se atraente para ações que não contribuem para o bem-estar das pessoas. "Infelizmente, nós somos atraídos muito pelas vozes, pela sonora do mundo, e não temos capacidade de perceber a fala de Deus, a presença de Deus que se encarna. E, para perceber tudo isso, a Palavra de Deus, hoje (29), em (Marcos 13, 33-37), por exemplo, nos convida a vigiar, a sermos vigilantes. Isto é, não deixar a nossa fé adormecida, mas que esteja sempre desperta para perceber esta presença de Deus entre nós", enfatizou.

Padre Claudio destacou que Jesus, como Deus Encarnado, tomou a iniciativa de vir até a humanidade. "Ele vem na simplicidade, na humildade. E, às vezes, nós temos as nossas cabeças tão cheias de grandes coisas que não sabemos perceber a simplicidade e a humildade da vinda de Deus entre nós", destacou o religioso. Nesse sentido de acolher Jesus, deve ser entendida a prática da caridade, do amor aos mais necessitados.

Exemplo de Maria

Um símbolo da vinda do Cristo até a humanidade é Nossa Senhora, que o acolheu como filho em sua missão na Terra. "Maria é para nós um grande exemplo de como receber, acolher Jesus na nossa humanidade, na nossa história. Então, nós temos que aprender muito com ela", salientou o padre Claudio Pighin.

O Advento abrange quatro domingos consecutivos. Desse modo, como frisou o padre Claudio Pighin, a celebração da Santa Missa na sede do Grupo Liberal ganha o significado especial, por causa da preparação para o Nascimento de Jesus Cristo. "Toda a Igreja é concentrada a celebrar o Advento. E nós, aqui, vamos acompanhar toda a Igreja nesse Advento, nessa preparação para poder saber discernir essa presença de um Deus que vem na nossa história", pontuou o religioso.