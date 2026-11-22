Missa na sede do Grupo Liberal reúne fiéis e destaca importância das boas obras

Conduzida pelo padre Cláudio Pighin, a cerimônia contou com a presença de famílias, idosos e crianças, em sua maioria moradores da região

A celebração da missa deste domingo (22/11) reuniu vários fiéis na sede do Grupo Liberal, localizada no bairro do Marco, em Belém. Conduzida pelo padre Cláudio Pighin, a cerimônia contou com a presença de famílias, idosos e crianças, em sua maioria moradores da própria região. Durante a homilia, o sacerdote destacou a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, celebrada neste último domingo do tempo comum, e ressaltou a importância das boas ações como expressão concreta da fé cristã.

A solenidade marca o encerramento do calendário litúrgico da Igreja Católica e reforça a mensagem de que Jesus Cristo é o verdadeiro rei e salvador da humanidade. Durante a reflexão, padre Cláudio explicou que a celebração foi instituída pela Igreja há muitos anos como uma forma de contestar o surgimento de regimes e ideologias como o fascismo, o nazismo e o comunismo. A proposta era mostrar que o verdadeiro poder de salvação não pertence às lideranças humanas, mas a Jesus Cristo, que deve ser a principal referência de fé e esperança para os cristãos.

A mensagem, conforme o religioso, permanece atual diante da influência de grandes líderes e pessoas poderosas na sociedade. Para a Igreja, não são os governantes ou aqueles que concentram poder que podem salvar o mundo. É Jesus Cristo quem ocupa esse lugar e presidirá o julgamento final, quando cada pessoa será avaliada principalmente pelas atitudes e obras praticadas ao longo da vida.

Nesse sentido, o sacerdote chamou a atenção para a necessidade de transformar os ensinamentos religiosos em ações concretas no cotidiano. A fé, explicou, não deve ficar restrita às palavras, aos discursos ou às conversas, mas precisa ser demonstrada por meio de atitudes de solidariedade, caridade e cuidado com o próximo. São essas iniciativas que representam a vivência dos ensinamentos de Cristo.

“Todo o nosso agir tem que se concretizar nas obras boas que podemos fazer. Porque o nosso rei Jesus vai nos julgar nisso. Não nas palavras, mas nas obras”, destacou o padre.

Proximidade

A presença de moradores do bairro do Marco e de outras áreas próximas também foi destacada pelo sacerdote. A localização da sede do Grupo Liberal, a receptividade da comunidade e o horário da celebração são fatores que facilitam a participação dos fiéis, especialmente das pessoas idosas, que podem encontrar dificuldades para se deslocar até igrejas mais distantes.

A proximidade com a residência dos participantes contribui para que mais pessoas consigam acompanhar a programação religiosa e manter o hábito de frequentar as celebrações. O acolhimento oferecido no local também favorece a participação de diferentes gerações, reunindo famílias, crianças e idosos em um mesmo ambiente de oração e convivência.