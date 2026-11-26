Matrículas para 2027 nas escolas municipais de Belém começam na segunda-feira

A primeira etapa é para quem já estuda na rede municipal. A pré-matrícula de novos alunos começa em 17 de dezembro.

As matrículas para o ano letivo de 2027 nas escolas municipais de Belém começam na próxima segunda-feira, dia 30 de novembro, para quem já estuda na rede. Para os novos alunos, o prazo abre em 17 de dezembro, conforme o calendário divulgado nesta quinta-feira (26) pela Secretaria Municipal de Educação (Semec).

Há vagas para creche, que atende crianças de 6 meses a 3 anos, pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos, e ensino fundamental, a partir dos 6 anos. A rede também oferece vagas na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai) para pessoas com 18 anos ou mais e para adolescentes de 15 a 17 anos que estejam em um ano escolar abaixo do esperado para a idade.

Os alunos da rede municipal de Belém que vão permanecer na mesma escola em 2027 devem confirmar a rematrícula presencialmente na unidade entre 30 de novembro e 4 de dezembro de 2026. Para quem vai mudar de escola dentro da própria rede, as unidades registrarão as transferências no sistema Siga de 7 a 9 de dezembro. As famílias deverão confirmar a transferência presencialmente na escola de destino nos dias 10 e 11 de dezembro.

A pré-matrícula para novos alunos da Educação Especial Inclusiva na rede municipal de Belém começa às 9h do dia 17 de dezembro de 2026 e segue até o dia 19, pelo site prematricula.belem.pa.gov.br. A confirmação da matrícula deve ser feita presencialmente na escola entre 17 e 22 de dezembro. Para os demais novos estudantes, a pré-matrícula on-line será de 4 a 13 de janeiro de 2027, com confirmação presencial até 15 de janeiro. A partir de 18 de janeiro, as vagas restantes voltarão a ser oferecidas e poderão ser consultadas no mesmo site ao longo do ano.

Documentos necessários para a matrícula

Para confirmar a matrícula, o responsável ou o próprio estudante, se for maior de idade, deve apresentar o CPF do aluno e um documento de identificação, como certidão de nascimento, RG ou outro documento oficial brasileiro ou estrangeiro. Protocolos provisórios de identificação também são aceitos. Para crianças da educação infantil, é exigida a carteira de vacinação atualizada. A partir do 2º ano do ensino fundamental, também é necessário apresentar o histórico escolar ou a ressalva escolar.

Se o estudante for menor de idade, o responsável legal deve apresentar um documento oficial com foto e uma cópia legível do comprovante de residência. São aceitos contas de água, luz, telefone fixo ou celular e internet, além de contrato de aluguel, carnê do IPTU ou declaração emitida por abrigo, associação comunitária, entidade religiosa ou órgão público. Quando for o caso, também é necessário apresentar um documento que comprove a guarda, a tutela ou a adoção do estudante.

Entre os documentos complementares estão duas fotos 3×4 atualizadas e, para estudantes beneficiários de programas sociais, a folha-resumo do Cadastro Único (CadÚnico) com o Número de Inscrição Social (NIS) do aluno. O laudo médico ou documento equivalente pode ser apresentado no caso de estudantes da educação especial e inclusiva ou quando a informação ajudar no planejamento pedagógico ou administrativo da escola. A apresentação do laudo é opcional, e tanto a matrícula quanto o acesso aos serviços educacionais são garantidos mesmo sem esse documento.

A ausência dos documentos, exceto o histórico escolar ou ressalva, não pode impedir a matrícula. Os responsáveis podem apresentar em até 30 dias a documentação não entregue na matrícula.

Processo de oferta de vagas

De acordo com o secretário municipal de educação, Jorge Vaz, a Semec já está sistematizando o processo de oferta de vagas e, com a entrega de novas escolas, a reestruturação de algumas unidades e planejamento pedagógico, a perspetiva é de aumentar o número de vagas para 2027.