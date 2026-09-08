Mais de 80% das arquibancadas do Círio foram vendidas nesta terça-feira (8)

A Diretoria da Festa de Nazaré divulgou, na noite desta terça-feira (8), que os ingressos para as arquibancadas do Círio 2026 alcançaram 80,95% das vendas e poderiam se esgotar a qualquer momento.

A venda dos ingressos das arquibancadas da Trasladação 2026 se esgotaram em cerca de oito horas. Este foi o tempo suficiente para que todas as entradas da Trasladação se esgotassem, ao final da tarde desta terça-feira (8).

Confira os valores:

Data: 8 de setembro

Valores:

Setor A - Trasladação 150,00 e Círio 210,00

Setor B - Trasladação 180,00 e Círio 250,00

Gratuidade: solicitação a partir de 10 de setembro

Site para compra e gratuidade: www.lojinhadocirio.com.br

Entrega das gratuidades: 15 de setembro

Local: Centro Social de Nazaré, área do estacionamento da Basílica, na Casa de Plácido.

Hora: 8 às 14h.