Mais de 80% das arquibancadas do Círio foram vendidas nesta terça-feira (8)
As arquibancadas da Trasladação se esgotaram em 8 horas
A Diretoria da Festa de Nazaré divulgou, na noite desta terça-feira (8), que os ingressos para as arquibancadas do Círio 2026 alcançaram 80,95% das vendas e poderiam se esgotar a qualquer momento.
A venda dos ingressos das arquibancadas da Trasladação 2026 se esgotaram em cerca de oito horas. Este foi o tempo suficiente para que todas as entradas da Trasladação se esgotassem, ao final da tarde desta terça-feira (8).
Confira os valores:
Data: 8 de setembro
Valores:
Setor A - Trasladação 150,00 e Círio 210,00
Setor B - Trasladação 180,00 e Círio 250,00
Gratuidade: solicitação a partir de 10 de setembro
Site para compra e gratuidade: www.lojinhadocirio.com.br
Entrega das gratuidades: 15 de setembro
Local: Centro Social de Nazaré, área do estacionamento da Basílica, na Casa de Plácido.
Hora: 8 às 14h.
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