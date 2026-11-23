LibTalks Equatorial debate reciclagem e benefícios para meio ambiente em Belém

Evento gratuito será realizado nesta quarta-feira (25), na sede do Grupo Liberal, com participação de especialistas e transmissão ao vivo pelo YouTube de O Liberal

A programação encerra a série de encontros promovida pelo LibTalks Equatorial, iniciativa que busca ampliar o debate sobre assuntos de relevância para a sociedade ( Foto: Cristino Martins / O Liberal )

O impacto da reciclagem para o meio ambiente e os benefícios que a destinação correta de resíduos pode gerar para a população serão tema do 4º e último episódio do LibTalks Equatorial, realizado nesta quarta-feira (25), às 18h30, no Auditório Romulo Maiorana, na sede do Grupo Liberal, em Belém. O encontro terá entrada gratuita e também será transmitido ao vivo pelo YouTube de O Liberal.

Com o tema “Reciclagem que gera valor: economia na conta e impacto para o meio ambiente”, a edição especial abordará o programa E+ Reciclagem, da Equatorial Pará, e como a iniciativa transforma resíduos recicláveis em benefícios para a sociedade. Entre os pontos em discussão estão os descontos na conta de energia oferecidos pelo programa e a contribuição da reciclagem para a preservação ambiental.

Em formato de roda de conversa, o encontro reunirá especialistas de diferentes áreas para discutir os impactos ambientais, sociais e econômicos da iniciativa. Participam Pricila Hinvaitt, analista da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará; Ana Beatriz Mendes Amaral Ramos, bióloga e coordenadora de Meio Ambiente dos Aeroportos de Belém e Macapá; e Deryck Pantoja Martins, presidente do Coemas/Fiepa e diretor executivo da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará (Aimex)

A programação encerra a série de encontros promovida pelo LibTalks Equatorial, iniciativa que busca ampliar o debate sobre assuntos de relevância para a sociedade, aproximando especialistas e público em conversas acessíveis e dinâmicas. A proposta é estimular a troca de experiências e a construção de novas perspectivas sobre desenvolvimento sustentável.

Serviço

LibTalks Equatorial – Edição especial: E+ Reciclagem