Internet gratuita chega ao Mercado e à feira de São Brás, em Belém

Serviço de Wi-Fi atende até 1,5 mil usuários simultaneamente e também beneficia feirantes; próximo ponto a receber o projeto será a Feira da 25, no bairro do Marco

Trabalhadores, consumidores e turistas que frequentam o Complexo de São Brás, em Belém, passaram a contar com acesso gratuito à internet desde quinta-feira (26). A conexão Wi-Fi foi disponibilizada em diferentes áreas do mercado e da feira por meio do projeto “Te Conecta”, iniciativa privada apoiada pela Prefeitura de Belém, que busca ampliar a inclusão digital nos espaços públicos da capital.

A estrutura de conexão foi instalada em diferentes áreas do Complexo de São Brás, incluindo a feira, os espaços de refeição, a praça interna e o mercado gastronômico. A rede tem capacidade para atender até 1,5 mil pessoas simultaneamente. Cada usuário pode permanecer conectado por 30 minutos, com possibilidade de renovação do acesso sempre que necessário.

Para utilizar o serviço, basta selecionar a rede “Te Conecta Mercado”, informar o número de WhatsApp com DDD e o nome completo e aceitar o Termo de Uso. Após essas etapas, a conexão é liberada para acessar redes sociais, sites e aplicativos. O sistema também solicita que o usuário assista a uma breve propaganda antes de disponibilizar a internet.

De acordo com o idealizador do projeto, Antônio Platilha, a implantação também foi acompanhada de orientações aos trabalhadores do complexo. A equipe distribuiu folhetos explicativos, encaminhou vídeos pelo WhatsApp e conversou com as categorias para apresentar o funcionamento da rede. Nos setores de refeição, adesivos com QR Code foram colocados sobre as mesas para facilitar o acesso.

A novidade já começa a fazer diferença na rotina de quem trabalha no local. Atendente do mercado, Rafaele de Nazaré, de 33 anos, afirma que a conexão deve ajudar principalmente no atendimento aos clientes que precisam realizar pagamentos ou solicitar transporte por aplicativo.

“É muito fácil usar e, da feita que você se conectou uma vez, quando entra de novo na feira ou no mercado, a rede Wi-Fi já aparece. Isso vai nos ajudar bastante, pois os clientes sempre pedem internet para fazer um Pix ou pedir um carro de aplicativo. Agora temos esse suporte”, relata.

Além de facilitar a comunicação, a internet gratuita também representa um apoio para os comerciantes que dependem de maquininhas para receber pagamentos. É o caso de Ezequias Maia da Costa, de 53 anos, que trabalha há 37 anos na feira de São Brás, no setor de industrializados, onde comercializa relógios, eletrônicos e produtos importados.

O permissionário conta que enfrentava dificuldades para concluir vendas devido à instabilidade da conexão utilizada pela máquina de cartão. Com a nova rede, espera-se reduzir os problemas nas transações. “A internet da minha máquina é muito fraca, perdia cliente com isso. Graças a essa Wi-Fi aqui na feira, posso vender despreocupado”, comemora.

Expansão

O projeto “Te Conecta” também está presente no Complexo do Ver-o-Peso desde outubro, quando foi implantado durante o período de grande movimentação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A cobertura contempla a feira livre, o Solar da Beira, o Mercado Francisco Bolonha, o Mercado de Ferro, a Pedra do Peixe e a Feira do Açaí, beneficiando cerca de dois mil trabalhadores que atuam na área.

A conexão também atende turistas que visitam um dos principais pontos turísticos de Belém. O casal Eidi Sturza e Alcedir Rufatto, ambos de 56 anos e moradores de Curitiba (PR), conheceu o Ver-o-Peso e avaliou a iniciativa como um suporte importante para quem visita a capital paraense.

“Por um acaso, nossa internet móvel está pegando bem aqui em Belém, mas muitas vezes, quando um turista viaja, ele precisa de um suporte de Wi-Fi por perto. Fico feliz que a Prefeitura daqui se atente para isso”, comenta Eidi, empresária.

Assim como em São Brás, para utilizar o serviço no Ver-o-Peso, é necessário selecionar a rede “Te Conecta Ver o Peso”, informar nome completo e número de WhatsApp com DDD e aceitar os termos de uso.