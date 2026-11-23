Indígenas Borari bloqueiam acesso a Alter do Chão em protesto contra queimadas

Protesto impede temporariamente a entrada e a saída de veículos da vila, distrito de Santarém

Na estrada de acesso à Vila de Alter do Chão, indígenas protestam contra a falta de respostas às queimadas que atingem a região oeste do Pará ( Foto: Reprodução / Redes Sociais )

Em protesto contra as queimadas, indígenas fecharam a estrada de acesso a Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará. O início do protesto foi filmado, e circula nas redes sociais e sites de notícia da região, na noite deste domingo (22). Conforme os sites, os indígenas protestam contra a falta de respostas às queimadas que atingem a região.

Segundo informações divulgadas pelos sites, o bloqueio impede temporariamente a entrada e a saída de veículos de Alter do Chão, distrito de Santarém. Entre as reivindicações, os manifestantes pedem para serem ouvidos pelo prefeito de Santarém, Zé Maria Tapajós (MDB).

A manifestação acontece frente a preocupação com os focos de incêndio registrados recentemente em Santarém e Alter do Chão. A fumaça tem gerado reclamações dos moradores sobre a má qualidade do ar e os perigos à saúde, sobretudo para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

Há informações que, na última quinta-feira (19), moradores de Santarém fizeram um ‘panelaço’ na frente da prefeitura municipal, solicitando mais investimentos em prevenção, fiscalização e combate às queimadas.

No dia 9 deste mês de novembro, Santarém declarou emergência nas áreas atingidas por incêndios florestais, por meio do decreto nº 824/2026. O documento reconhece os impactos da fumaça sobre a saúde pública e menciona aumento de atendimentos por problemas respiratórios.