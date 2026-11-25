Implantação de data center em Belém é tema de debate sobre impactos ambientais

A implantação do mega data center BEL1 em Belém e seus possíveis impactos ambientais serão tema de uma sessão especial nesta quinta-feira (26), às 9h, no auditório da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), no bairro do Marco. O objetivo do encontro é ampliar a discussão pública sobre os efeitos da instalação de um empreendimento dessa dimensão na capital paraense.

A sessão será aberta ao público e contará com espaço para perguntas, manifestações e esclarecimentos. A expectativa é reunir representantes da empresa, da sociedade, especialistas e pessoas interessadas em discutir os impactos e as responsabilidades socioambientais relacionados à implantação do BEL1 em Belém.

Entre as principais questões que serão discutidas estão o volume de água e energia necessário para o funcionamento da estrutura, os possíveis impactos sobre o meio ambiente e as comunidades do entorno, além dos benefícios econômicos e sociais que o empreendimento poderá trazer para Belém e sua população.

A proposta foi apresentada pela vereadora Marinor Brito. Para ela, a chegada de um empreendimento dessa dimensão exige transparência e participação popular. “Não somos contra a tecnologia ou o desenvolvimento. O que queremos saber é quais são os custos ambientais e sociais de um projeto desse porte para Belém”, pontua.

“Quanto de água e energia será consumido? Quais impactos poderão atingir o nosso território e as comunidades do entorno? E, principalmente, o que a população paraense vai ganhar e o que vai perder com esse empreendimento? Essas perguntas precisam ser respondidas com clareza”, acrescenta.

A iniciativa também busca garantir que a implantação de grandes empreendimentos tecnológicos na Amazônia seja acompanhada de informações acessíveis e debate público. “A Amazônia não pode ser tratada apenas como um território de exploração de recursos. O desenvolvimento precisa respeitar nossos rios, nossas florestas e as pessoas que vivem aqui. Não podemos aceitar que decisões com consequências para toda a cidade sejam tomadas sem transparência e sem ouvir a população”, destaca a vereadora.

O projeto

Projetado para suportar cargas de trabalho de IA e Cloud de alta densidade, o data center BEL1 contará com capacidade de 7,5 MW, de acordo com a empresa responsável, a Elea Data Centers. A infraestrutura energética será alimentada pela subestação de alta tensão Miramar, operada pela AXIA, garantindo fornecimento de energia 100% renovável, certificada por I-RECs por meio de PPAs. Essa estrutura combina alta confiabilidade energética, eficiência operacional e compromisso com a sustentabilidade.

A reportagem solicitou um posicionamento à Elea sobre a sessão especial e os impactos do empreendimento e aguarda retorno.

Inquérito civil

Em julho deste ano, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) instaurou um inquérito civil para investigar a legalidade da implantação do data center e os possíveis impactos do empreendimento sobre o município de Barcarena. O procedimento é conduzido pelo 1º promotor de Justiça de Barcarena, Márcio Silva Maués de Faria.

A apuração foi motivada por reportagens na imprensa paraense sobre a autorização para a instalação da estrutura na área portuária de Miramar, no bairro do Barreiro, em Belém. A obra tem conclusão prevista para o segundo trimestre de 2027.