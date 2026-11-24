Idosos relatam descaso com a ponte da rua São Miguel, na Cremação

O local de travessia fica próximo à avenida Generalíssimo Deodoro e ao bairro do Jurunas

A ponte, segundo os moradores, sempre esteve em estado crítico e piora com o passar do tempo ( Foto: Foto: Igor Mota | O Liberal )

A ponte da rua São Miguel, próxima à avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação, está em estado de abandono. Moradores afirmam que há descaso com a área, que oferece riscos a quem atravessa. Sejam em veículos, como carros, motocicletas e bicicletas, ou a pé, as pessoas passam temerosas sobre a estrutura de madeira precária, pois apresenta irregularidades, pontos quebrados e, até mesmo, soltos.

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Benedito de Jesus Garcia, aposentado de 72 anos, mora nas proximidades há 70 anos e diz que não houve melhorias durante esse tempo. Até o momento, ele afirma que houve um remendo na ponte, mas, com a passagem constante de veículos, tudo já está quebrado novamente. Serviços de limpeza também foram realizados, mas pararam.

“Quando chove, nessa ponte não passa. O problema aqui, agora, é na estrutura dela que não presta. Quando algum carro vai passar, fica ruim”, conta.

Benedito de Jesus Garcia, aposentado (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O aposentado anda de bicicleta e não tem coragem de atravessar a ponte pedalando. Para passar, Benedito desçe e caminha, enquanto empurra o veículo. Certa vez, ele caiu de outra ponte e quebrou a perna, por isso teme que aconteça o episódio mais uma vez.

“Tenho medo”, fala Benedito sobre a travessia. Frequentemente, o aposentado passa pela área e presencia inúmeras dificuldades de outros moradores.

A aposentada Magnólia Machado da Costa está com 82 anos e por 72 anos viveu na região, e compartilha a mesma situação. Desde os primeiros sinais de deteriorização na ponte, ela não atravessa e prefere dar a volta por outra rua. “Nunca melhorou”, conta.

Mãe de sete filhos, Magnólia perdeu o caçula nessa ponte. Luiz Otávio, na época com 38 anos, estava ingerindo bebida alcoólica no local e sentou no corrimão, mas caiu e bateu a cabeça no canal. O homem era acostumado a tomar banho na água, mas não resistiu ao impacto e morreu.

Magnólia Machado da Costa, aposentada (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“Olha como é, fica agonizando aí. Sempre foi assim, nunca melhorou. Ninguém nunca fez. Se é aterrado, agradeça a nós”, diz. A aposentada lembra que os moradores trabalharam, com recurso próprio, para o aterramento do local.

Há 10 anos, Magnólia não mora mais na região, mas visita frequentemente, pois uma filha ainda vive na área. Ela lembra que a mãe, enquanto estava viva, falava que morreria e não veria o espaço organizado, com infraestrutura adequada e ideal para o trânsito. A aposentada lamenta que o estado permaneça o mesmo de décadas atrás e não tem perspectiva de mudanças.

Situação crítica

A ponte, conforme constatado pela equipe de reportagem de O Liberal, nesta terça-feira (23), está irregular, difícil de atravessar e com buracos. Durante visita ao local, alguns motociclistas e ciclistas foram vistos descendo dos veículos para fazerem a travessia com maior firmeza. Além disso, motoristas reduzem a velocidade ao máximo possível, visto que determinadas ripas levantam com a passagem dos carros.

PONTE DA RUA SÃO MIGUEL < > Foto: Igor Mota | O Liberal

Ademais, plantas estão sem poda e há lixo acumulado na área. No canal, além de resíduos descartados de maneira irregular, o mau cheiro é presente. Ruas sem asfalto e com desníveis também são vistas e o atrapalho na mobilidade é notável.