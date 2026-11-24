Homem agride mãe, irmãos e esposa e toca fogo em casa em Curuçá

Vizinhança impediu a primeira tentativa do homem de incendiar a casa, mas ele voltou e conseguiu tocar fogo no imóvel, que ficou destruído pelas chamas ( Foto: Reprodução / Redes Sociais )

Um episódio de violência familiar terminou em incêndio, na madrugada desta segunda-feira (23), por volta de 1h, no distrito de Abade, na área localizada atrás do Conjunto Bênção de Deus. O caso aconteceu em Curuçá, município do nordeste do Pará. De acordo com relatos de moradores, um homem teria agredido a própria mãe, os irmãos e a esposa.

Ao escutar os gritos das pessoas da família, vizinhos acionaram a Polícia Militar, no entanto, quando a guarnição da PM chegou no endereço, o suspeito havia fugido. Ainda segundo os relatos de moradores próximos, logo após a saída da guarnição, o indivíduo teria retornado e tentado incendiar a própria casa.

De início, a vizinhança impediu, mas o homem voltou, de novo, e, desta vez, ele conseguiu tocar fogo no imóvel, que ficou destruído pelas chamas. Em nota ao Grupo Liberal, nesta segunda-feira (23), a Polícia Militar confirmou que foi chamada e o suspeito fugiu antes que a guarnição chegasse ao local.