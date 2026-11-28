Funpapa presta assistência à família de homem em situação de rua morto em Belém

Fundação informou que mantém contato com os familiares para organizar os procedimentos relacionados ao velório e ao enterro

A Fundação Papa João XXIII (Funpapa) informou que está em contato com os familiares do homem em situação de rua encontrado morto neste sábado (28), no bairro do Umarizal, em Belém, para organizar os procedimentos relacionados ao velório e ao enterro. A vítima havia sido agredida com uma arma de choque por alunos do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), em abril deste ano.

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que os profissionais da Fundação estão em contato com os familiares da vítima. "Neste momento, os profissionais da Fundação estão em contato e em tratativas com os familiares da vítima para os procedimentos relacionados ao velório e ao enterro", comunicou o órgão.

A Funpapa também informou que o homem era acompanhado pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) de São Brás desde o episódio de agressão.

Atendimento

Na sexta-feira (27), após receber informações sobre o estado de saúde da vítima, a equipe do Consultório na Rua foi acionada e realizou o encaminhamento ao Hospital Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti. Segundo a Fundação, o homem deu entrada na unidade, recebeu atendimento médico, mas se recusou a permanecer no local.