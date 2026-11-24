Fraude no Banpará desvia R$ 8,5 milhões de conta do governo do Pará

De acordo com o governo estadual, o Banpará adota medidas para esclarecer o ocorrido e recuperou o recurso

Uma fraude atingiu uma conta transitória do governo do Pará no Banpará (Banco do Estado) e enviou aproximadamente R$ 8,5 milhões para outras instituições financeiras. Em nota ao Grupo Liberal, nesta terça-feira (24), o governo estadual informou que o Banpará adota medidas para esclarecer o ocorrido e recuperou os recursos.

"O caso foi comunicado às autoridades e ao Banco Central, e a Polícia Civil já está agindo para investigar os responsáveis envolvidos”, diz um trecho da nota, (ver completa mais abaixo).

Sobre a fraude, o chefe da unidade de segurança da informação do Banpará, Abel Rodrigues, comunicou o caso à Polícia Civil. De acordo com o depoimento feito, nesta terça-feira (24), ele afirmou ter sido notificado sobre as transações por volta das 21h45 da última segunda-feira (23), com os valores direcionados para contas no PicPay e na fintech Neon.

Conforme o depoimento, as transações foram bloqueadas assim que se identificou que a conta pertencia à Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa). O servidor disse, ainda, que uma apuração inicial apontou cerca de 600 transferências, totalizando aproximadamente R$ 8,5 milhões.

Também foi iniciada, segundo o depoimento, uma ação de recuperação financeira, junto a 25 instituições financeiras onde foram pulverizadas todas as transações, por meio da abertura de contestação, mecanismo especial de devolução Pix, realizada ainda nesta madrugada, por volta das 3h, já madrugada desta terça-feira.

Ainda, segundo o chefe da unidade de segurança, na manhã desta terça, estava sendo feito um levantamento técnico visando à emissão do relatório de incidente cibernético para apurar o ocorrido, além do envio de uma planilha à investigação com a relação integral dos beneficiários. Há suspeita de acesso indevido a informações privilegiadas.

Nota do Governo do Pará