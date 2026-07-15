Feijoada do King volta a Belém com open bar e feijoada à vontade

Um evento com feijoada à vontade, open bar e atrações locais e nacionais será realizado no dia 16 de agosto, no Manga Jambu, no bairro do Umarizal, em Belém. Trata-se da terceira edição da Feijoada do King na capital paraense. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (15), durante o coquetel de lançamento no Bar da Bica, também no Umarizal.
O lançamento reunirá influenciadores, criadores de conteúdo, jornalistas e convidados. A venda dos ingressos também será feita na bilheteria do Manga Jambu.
Criada em 2010 pelo empresário carioca João Carlos Martins Maia, conhecido como Joãozinho King, durante o Carnaval do Rio de Janeiro, a Feijoada do King passou a ser realizada em diferentes capitais brasileiras e também ganhou edições em cidades como Miami, nos Estados Unidos, Ibiza, na Espanha, e Lisboa, em Portugal.
Evento integra circuito nacional da Feijoada do King
Em 2017, a marca ampliou sua atuação com a criação do Camarote do King, localizado no Setor 8 da Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval carioca.
Neste ano, a programação contará com edições em Manaus (AM), no dia 15 de agosto, e em Belém (PA), no dia 16 de agosto, reforçando a presença do evento na Região Norte e mantendo a capital paraense no circuito nacional da Feijoada do King.
Atrações marcaram as edições anteriores em Belém
Nas edições anteriores realizadas na capital paraense, o evento reuniu atrações nacionais e regionais, entre elas:
- DJs Matz, Jotta, Baltazar, Victor Rock Doido e Sami;
- Grupo Vem Pro Rolê;
- Bateria show da escola de samba Xodó da Nega, acompanhada pelo cantor Luizinho Moura;
- Grupo I Love Pagode;
- Cantor Fábio Moreno.
A edição deste ano é produzida pela Yes Eventos, em parceria com o Manga Jambu, e conta com patrocínio da Itaipava.
Veja data, local e como comprar ingressos
- Evento: Feijoada do King Belém 2026
- Data: 16 de agosto, a partir das 14h
- Local: Manga Jambu (rua Wandenkolk, 373, esquina com a travessa Jerônimo Pimentel), bairro Umarizal
- Ingressos: disponíveis na bilheteria do Manga Jambu
- Informações: (21) 96952-8724
- Redes sociais: @feijoadadokingbelem