Feijoada do King volta a Belém com open bar e feijoada à vontade

Evento no Manga Jambu terá feijoada à vontade, open bar e atrações locais e nacionais; vendas de ingressos começam nesta terça-feira (15)

Um evento com feijoada à vontade, open bar e atrações locais e nacionais será realizado no dia 16 de agosto, no Manga Jambu, no bairro do Umarizal, em Belém. Trata-se da terceira edição da Feijoada do King na capital paraense. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (15), durante o coquetel de lançamento no Bar da Bica, também no Umarizal.

O lançamento reunirá influenciadores, criadores de conteúdo, jornalistas e convidados. A venda dos ingressos também será feita na bilheteria do Manga Jambu.

Criada em 2010 pelo empresário carioca João Carlos Martins Maia, conhecido como Joãozinho King, durante o Carnaval do Rio de Janeiro, a Feijoada do King passou a ser realizada em diferentes capitais brasileiras e também ganhou edições em cidades como Miami, nos Estados Unidos, Ibiza, na Espanha, e Lisboa, em Portugal.

Evento integra circuito nacional da Feijoada do King

Em 2017, a marca ampliou sua atuação com a criação do Camarote do King, localizado no Setor 8 da Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval carioca.

Neste ano, a programação contará com edições em Manaus (AM), no dia 15 de agosto, e em Belém (PA), no dia 16 de agosto, reforçando a presença do evento na Região Norte e mantendo a capital paraense no circuito nacional da Feijoada do King.

Atrações marcaram as edições anteriores em Belém

Nas edições anteriores realizadas na capital paraense, o evento reuniu atrações nacionais e regionais, entre elas:

DJs Matz, Jotta, Baltazar, Victor Rock Doido e Sami;

Grupo Vem Pro Rolê;

Bateria show da escola de samba Xodó da Nega, acompanhada pelo cantor Luizinho Moura;

Grupo I Love Pagode;

Cantor Fábio Moreno.

A edição deste ano é produzida pela Yes Eventos, em parceria com o Manga Jambu, e conta com patrocínio da Itaipava.

Veja data, local e como comprar ingressos