Exército instaura inquérito para apurar morte de soldado dentro de área militar

Polícia Científica do Pará informou que periciou o corpo do soldado e liberou para a família no mesmo dia

Inquérito policial militar investiga as circunstâncias da morte de Carlos André Silva Costa, 20 anos, no último domingo (22), em unidade militar em Belém ( Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal )

O Exército Brasileiro instaurou um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias da morte de Carlos André Silva Costa, de 20 anos, no último domingo (22), dentro de uma unidade militar em Belém. A informação é do Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO), em nota, ao Grupo Liberal, nesta quinta-feira (26). A Força militar informou também que por questões de sigilo, imparcialidade e preservação da imagem do militar, não se manifestará enquanto o caso estiver sob apuração.

Ainda que o CMAO não tenha informado o local exato onde ocorreu a morte do soldado, a nota enviada pela Corporação reconhece que o jovem foi encontrado morto dentro de uma unidade militar, ao citar que a remoção do corpo foi feita em áreas sob administração militar. "A remoção do corpo seguiu rigorosamente a legislação vigente e os trâmites legais aplicáveis às ocorrências em áreas sob administração militar”, diz o Exército.

Conforme o site Metrópoles, a família do soldado só tomou conhecimento do ocorrido um dia após a morte dele. Além disso, familiares também teriam dito que o Exército apresentou uma perícia realizada “exclusivamente” pela própria Força Militar, sem a participação da Polícia Científica do Pará.

Nesta quinta-feira, no entanto, a Polícia Científica do Pará enviou nota ao Jornal O Liberal, em que informa que foi acionada para a remoção e a perícia no corpo da vítima. “O corpo foi periciado e liberado para os familiares no domingo (22)”, diz o texto da PCPA.

Na última quarta-feira (25), a família esteve na Seccional Urbana de São Brás, para pedir esclarecimentos e celeridade nas investigações sobre o caso. Para um primo de Carlos, que preferiu não ser identificado, as circunstâncias da morte de Carlos precisam ser esclarecidas.

O que diz o Exército

Na nota do Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO), a Força militar lamenta a morte do soldado e reafirma solidariedade aos familiares e amigos. Sobre os questionamentos enviados pela imprensa, o Comando esclarece os seguintes pontos: “A perícia foi realizada por especialistas do Exército com a ciência da autoridade policial civil competente, apresentando o mesmo valor legal de uma perícia daquela autoridade policial".

"A remoção do corpo seguiu rigorosamente a legislação vigente e os trâmites legais aplicáveis às ocorrências em áreas sob administração militar”.

“Quanto ao horário em que a família foi comunicada na madrugada de domingo (22) para segunda (23), o intervalo decorreu do tempo necessário para o acionamento e o deslocamento da equipe técnica especializada do Exército responsável por realizar a notificação presencialmente, garantindo o devido acolhimento aos familiares".