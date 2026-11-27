Em 2026, Imagem Peregrina de Nazaré soma 1.181 visitas pelo Brasil e Guiana

No Pará, além de Belém, os municípios com mais visitas foram Ananindeua (66), Capitão Poço (38), Santarém (23), Rurópolis (23) e Marituba (22) ( Foto: Divulgação / DFN )

Neste sábado (28) e domingo (29), a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré fará sua última visita de 2026 a uma Região Episcopal da Arquidiocese de Belém. Assim como ocorreu em 2025, o ciclo termina na Região Santa Cruz, em dois dias de atividades que começam às 7h e vão até a noite.

Ao longo de 2026, a Imagem Peregrina somou 1.181 visitas em cerca de 50 cidades de sete unidades da federação e da Guiana Francesa. A Região Santa Cruz reúne bairros como Castanheira, Marambaia, Souza, Pedreira, Val-de-Cães, Telégrafo, Curió-Utinga, Marco, Sacramenta e Barreiro.

O vigário episcopal de Santa Cruz é o padre Gabriel Paz, pároco de Santa Teresinha da Amazônia, e a região compreende 14 paróquias, um santuário e duas áreas missionárias: São João Bosco, na Sacramenta, e Nossa Senhora da Esperança, no Telégrafo.

No sábado (28), a visita começa às 7h na Paróquia de São Raimundo e termina às 18h30 no Santuário Nossa Senhora Aparecida. No domingo (29), sai às 7h da Paróquia São Jorge e se encerra às 19h na Paróquia Jesus Ressuscitado. A maioria das paradas dura cerca de 1h15, com 15 minutos de deslocamento entre uma e outra.

“A Imagem esteve em paróquias, hospitais, empresas, quartéis e órgãos públicos, aqui em Belém, no interior do Pará, em outros estados e até na Guiana Francesa. Em cada lugar, vimos a mesma fé e o mesmo carinho que movem o Círio. Agradecemos a cada comunidade que abriu as portas para a Mãe da Palavra que se fez carne”, conta Antonio Sousa, coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré.

Do total de 1.181 visitas, 1.161 foram no Brasil e 20 na Guiana Francesa, em seis cidades, entre elas Caiena, Matoury e Kourou. O Pará concentrou 1.016 visitas, 86% do total, e só Belém recebeu 681. Fora do estado, a Imagem passou por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco e Mato Grosso.

O número confirma o crescimento da peregrinação nos últimos anos. Em 2025, foram 871 visitas, 76% a mais que as 495 de 2024. Em 2026, o total subiu mais 35,6%, para 1.181, mais que o dobro do registrado em 2024 (alta de 138,6%). Por local, a divisão das visitas ficou assim: Pará (1.016), São Paulo (51), Minas Gerais (27), Rio de Janeiro (20), Guiana Francesa (20), Distrito Federal (18), Pernambuco (15) e Mato Grosso (14).

No Pará, além de Belém, os municípios com mais visitas foram Ananindeua (66), Capitão Poço (38), Santarém (23), Rurópolis (23) e Marituba (22). Fora do estado, os destaques foram Belo Horizonte (25), São José do Rio Preto (20), Rio de Janeiro (20) e Brasília (18).

As instituições religiosas receberam 383 visitas, seguidas pelas instituições privadas, com 274. Foram ainda 160 visitas a órgãos públicos estaduais, municipais e federais, 34 a hospitais e 8 a unidades das Forças Armadas.

Confira a programação:

SÁBADO – 28/11

7h – Paróquia de São Raimundo

8h30 – Paróquia do Perpétuo Socorro

10h – Paróquia São Benedito

11h30 – Paróquia Providência

13h – Paróquia São Geraldo

14h30 – Área Missionária São João Bosco

16h – Área Missionária Nossa Senhora da Esperança

17h30 – Paróquia São Sebastião

18h30 – Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida

DOMINGO – 29/11

7h – Paróquia São Jorge

8h30 – Paróquia Imaculada

10h – Paróquia São Francisco Xavier

11h30 – Paróquia São João Paulo II

13h – Paróquia Sagrada Família

14h30 – Paróquia Santa Terezinha

16h – Paróquia Santa Cruz

17h30 – Comunidade Caju