Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
O Liberal chevron right Belém chevron right

Dia da Árvore: Exército promove ação socioambiental na Praça da Bandeira nesta segunda-feira (21/9)

A atividade faz alusão ao Dia da Árvore e contará com recebimento de materiais recicláveis

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra um militar do Exército plantando uma árvore. (Foto: Divulgação | Ascom CMAO)

A Praça da Bandeira será palco de uma ação socioambiental promovida pelo Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO) nesta segunda-feira (21/9), em celebração ao Dia da Árvore, em Belém. A programação tem início às 10h, com a apresentação dos estandes temáticos à sociedade.

Em seguida, será realizada uma formatura militar, com a entrega dos certificados do Selo Imbaúba às Organizações Militares (OMs) agraciadas pelo desempenho em práticas de sustentabilidade, e da entrega de certificados de parceiro do meio ambiente a entidades civis que atuam ao lado do Exército na área ambiental. A Banda de Música do CMAO fará sua participação especial para o público paraense.

A ação integra um conjunto de iniciativas voltadas à mitigação do impacto ambiental de passivos tecnológicos e materiais recicláveis das OMs de Belém. Também estão previstas capacitações e palestras sobre sustentabilidade e educação ambiental.

Estandes, organizados em parceria com instituições públicas e privadas, serão montados no local.

  • SEMAS/PA: ponto de palestras rápidas ao ar livre sobre políticas públicas ambientais, sustentabilidade na Amazônia e conservação da floresta.
  • Equatorial Energia: posto ativo de recebimento de materiais recicláveis pela população em geral (papel, papelão, plástico e alumínio), com emissão de certificados ambientais (MTR/CDF) para as OMs, além de carreta gamer com jogos e atividades temáticas ambientais voltadas aos estudantes.
  • Descarte Correto: triagem e processamento de Resíduos Eletroeletrônicos (REEE), com emissão de certificados ambientais (MTR/CDF) para a população em geral.
  • SEMMA e UFRA: Balcão Verde, montado sob as mangueiras da praça, para distribuição orientada de mudas e exposição de animais vivos e empalhados.
  • SENAI: unidade móvel (carreta-escola) com qualificações práticas industriais voltadas à sustentabilidade.
  • 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS): barraca com exposição de material militar.

Serviço

  • Evento: Ação socioambiental em celebração ao Dia da Árvore
  • Data: segunda-feira (21)
  • Local: Praça da Bandeira, Belém, Campina.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

exército

Praça da Bandeira

dia da árvore

ação socioambiental

segunda-feira
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Renda extra

De paixão a negócio: bandas cover apostam na música para empreender em Belém

Integrantes podem receber de R$ 5 mil a mais de R$ 10 mil por mês, conforme a agenda de shows

13.09.26 8h00

Pré-carnaval

Ensaios da Anitta: fãs fazem fila para garantir ingressos em Belém

Capital paraense será a primeira cidade a receber a turnê, no dia 9 de janeiro

02.09.26 9h06

MÚSICA

Festival Lambateria celebra 10 anos com edição especial na sexta-feira que antecede o Círio 2026

Evento será realizado em 9 de outubro, com shows de Félix Robatto, Rossy War, Lia Sophia, Warilou, Adilson Ramos e Companhia do Calypso

19.08.26 12h30

CELEBRAÇÃO

Parque Zoobotânico do Museu Goeldi completa 131 anos e conecta gerações com a natureza na Amazônia

Em comemoração a mais de um século de história, o espaço ambiental mais antigo do Brasil realiza trilhas guiadas e abre suas portas para contar a evolução de sua biodiversidade e patrimônio em Belém

15.08.26 12h26

MAIS LIDAS EM BELÉM

COMPORTAMENTO

Busca por CDs e discos de vinil aumenta entre colecionadores nostálgicos

Em Belém, consumidores estão optando por mídia física para manter a cultura e a arte vivas, independente de plataformas digitais

20.09.26 8h30

ORGANIZAÇÃO

Gamificação ganha espaço em Belém para estimular hábitos saudáveis entre estudantes

Projeto desenvolvido por alunos do IFPA transforma atividades como estudar, beber água e cumprir tarefas escolares em missões e desafios

20.09.26 9h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Portal da Amazônia em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Portal da Amazônia, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

09.07.25 16h45

VESTIBULAR

Aprovação de candidatos da periferia de Belém e região metropolitana é destaque nas redes sociais

Dezenas de posts estão sendo compartilhados por pessoas que se emocionaram com os depoimentos após aprovação na UFPA

20.09.26 6h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda