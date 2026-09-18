Dia da Árvore: Exército promove ação socioambiental na Praça da Bandeira nesta segunda-feira (21/9)

A Praça da Bandeira será palco de uma ação socioambiental promovida pelo Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO) nesta segunda-feira (21/9), em celebração ao Dia da Árvore, em Belém. A programação tem início às 10h, com a apresentação dos estandes temáticos à sociedade.

Em seguida, será realizada uma formatura militar, com a entrega dos certificados do Selo Imbaúba às Organizações Militares (OMs) agraciadas pelo desempenho em práticas de sustentabilidade, e da entrega de certificados de parceiro do meio ambiente a entidades civis que atuam ao lado do Exército na área ambiental. A Banda de Música do CMAO fará sua participação especial para o público paraense.

A ação integra um conjunto de iniciativas voltadas à mitigação do impacto ambiental de passivos tecnológicos e materiais recicláveis das OMs de Belém. Também estão previstas capacitações e palestras sobre sustentabilidade e educação ambiental.

Estandes, organizados em parceria com instituições públicas e privadas, serão montados no local.

SEMAS/PA: ponto de palestras rápidas ao ar livre sobre políticas públicas ambientais, sustentabilidade na Amazônia e conservação da floresta.

Equatorial Energia: posto ativo de recebimento de materiais recicláveis pela população em geral (papel, papelão, plástico e alumínio), com emissão de certificados ambientais (MTR/CDF) para as OMs, além de carreta gamer com jogos e atividades temáticas ambientais voltadas aos estudantes.

Descarte Correto: triagem e processamento de Resíduos Eletroeletrônicos (REEE), com emissão de certificados ambientais (MTR/CDF) para a população em geral.

SEMMA e UFRA: Balcão Verde, montado sob as mangueiras da praça, para distribuição orientada de mudas e exposição de animais vivos e empalhados.

SENAI: unidade móvel (carreta-escola) com qualificações práticas industriais voltadas à sustentabilidade.

2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS): barraca com exposição de material militar.

Serviço

Evento : Ação socioambiental em celebração ao Dia da Árvore

: Ação socioambiental em celebração ao Dia da Árvore Data : segunda-feira (21)

: segunda-feira (21) Local: Praça da Bandeira, Belém, Campina.