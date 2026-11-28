Décimo terceiro e Black Friday aquecem comércio de Belém neste sábado

Movimento intenso marca o último sábado de novembro no centro comercial da capital paraense; consumidores aproveitam as promoções para antecipar compras de fim de ano

O pagamento da primeira parcela do 13º salário e as ofertas da Black Friday movimentaram o centro comercial de Belém na manhã deste sábado (28/11). Com as ruas cheias e consumidores circulando em busca de produtos com preços promocionais, o comércio registra aumento no fluxo de clientes neste último fim de semana de novembro. A expectativa de lojistas e vendedores é manter o ritmo das vendas até o início da próxima semana, impulsionado pelo dinheiro extra que chega ao bolso dos trabalhadores.

O Grupo Liberal acompanhou a movimentação em diferentes ruas do comércio e conversou com consumidores e comerciantes sobre as estratégias de compra e as perspectivas para as vendas neste período. Entre os clientes, há quem já esteja pesquisando preços para aproveitar as promoções e antecipar os presentes de Natal, enquanto lojistas comemoram a recuperação do movimento após semanas de menor procura.

(Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Décimo terceiro impulsiona movimento nas lojas

O prazo legal para o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores com carteira assinada (CLT) termina na próxima segunda-feira (30). Algumas empresas, no entanto, anteciparam o depósito para esta sexta-feira (27), contribuindo para aumentar a circulação de consumidores nas lojas. A segunda parcela deve ser paga até 18 de dezembro.

Para o vendedor, empreendedor e locutor de uma loja de roupas no centro comercial, Selinor Silva, a chegada do benefício já começou a refletir diretamente no desempenho das vendas. Segundo ele, o movimento melhorou consideravelmente ao longo desta semana, depois de um período de procura mais fraca.

(Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“Melhorou muito o movimento nessa semana agora. Melhorou bastante. Tava fraco. Tava meio fraco. Aí caiu a primeira parcela do décimo terceiro, então começou a movimentar. Começou a girar a economia”, afirmou.

O comerciante também destacou a chegada de novas mercadorias como um atrativo para os clientes que procuram novidades durante a temporada de descontos.

“Tá chegando mercadoria nova, tá chegando novidades, então tá fechando com chave de ouro, tá sendo muito bom”, acrescentou.

Consumidores pesquisam preços e antecipam presentes

Mesmo antes de receber o 13º salário, alguns consumidores já aproveitam o período promocional para pesquisar preços e organizar as compras. É o caso de Larissa Leão, coordenadora pedagógica e modelo, que esteve no comércio de Belém neste sábado para avaliar opções de móveis e planejar melhorias em casa.

Larissa Leão. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Ela contou que pretende aproveitar as ofertas para renovar o ambiente doméstico e comprar uma cama para presentear a irmã.

“Eu vim aqui no comércio hoje fazer uma pesquisa, aproveitar esse período de ‘Black’ pra já tá renovando os móveis, casa, dando um upgrade aí no final do ano”, explicou.

Embora ainda não tenha recebido o benefício, Larissa considera importante antecipar a pesquisa para evitar compras por impulso e encontrar melhores oportunidades.

“Ainda não recebi o décimo terceiro, mas tô no aguardo. Em breve vou receber. Mas já tô pesquisando. É bom a gente se programar um pouquinho antes, fazer as coisas com cautela pra dar tudo certo”, disse.

A consumidora afirmou que gostou dos preços encontrados e que já identificou um produto que pretende comprar. “Eu tô gostando dos preços, inclusive me interessei por essa cama e tô voltando aqui pra comprar”, contou.

(Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Lojistas apostam em vendas até segunda-feira

Entre os comerciantes, o clima é de otimismo. As promoções da Black Friday, somadas ao pagamento do 13º salário, são apontadas como fatores importantes para atrair clientes e ampliar o faturamento neste fim de mês.

Lucival Muniz, locutor de uma loja de roupas no centro comercial, afirmou que a expectativa para a campanha é positiva. O estabelecimento trabalha com moda íntima, masculina e infantil, além de oferecer mais de 40 modelos de cintas modeladoras.

Lucival Muniz. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“A nossa perspectiva é uma das melhores. Estamos aqui nessa certeza que essa ‘Black’ vai arrebentar. Graças a Deus estamos vendendo bem”, destacou.

Segundo ele, a campanha promocional da loja termina neste sábado (28/11), com condições especiais para os consumidores durante o dia.

Já Selinor Silva informou que a loja onde trabalha manterá as ofertas até segunda-feira (30/11). De acordo com ele, a estratégia é aproveitar os últimos dias de novembro para atrair quem deixou as compras para a reta final da campanha.

Selinor Silva. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“Esse começo do ‘Black’ tá sendo muito bom. Estamos vendendo bastante. A nossa ‘Black’ vai até nesta segunda. Umas lojas vão ficar mais dias, mais de uma semana. A nossa loja fica até segunda na ‘Black’”, explicou.

O vendedor acredita que a procura deve continuar crescendo, principalmente entre os consumidores que recebem o benefício e aproveitam para realizar compras que estavam adiadas.

(Foto: Carmem Helena | O Liberal)