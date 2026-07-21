Cursinho preparatório para o Enem do Projeto Universidade Aberta (PUA) está com inscrições abertas

Estudantes em vulnerabilidade social podem se inscrever até o dia 6 de agosto pela internet

Diferentes turmas para o cursinho preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do Projeto Universidade Aberta (PUA), coordenado pelo Programa de Educação Tutorial em Física (PET-Física), estão com as inscrições abertas. O projeto é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 6 de agosto de 2026, pelo site do PET Física.

No total, serão ofertadas 160 vagas, divididas nas turmas de PUA 50+, PUA Intensivo e PUA Intensivo Específico, com o período de atividade durante a manhã e à tarde. As aulas têm início previsto para 13 de agosto. Para mais informações sobre o PUA 2026, os interessados podem consultar o edital.

Para a turma de PUA 50+, são ofertadas 40 vagas, voltada para o público com 50 anos ou mais, para aulas das disciplinas de Matemática, Linguagens e Ciências da Natureza. Para a turma de PUA Intensivo, foram disponibilizadas 80 vagas, com foco em todas as disciplinas referentes ao Enem. Já o PUA Intensivo Específico disponibilizará 40 vagas também com foco nas disciplinas referentes ao Enem.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do projeto. Após essa etapa, os candidatos deverão confirmar a inscrição presencialmente no Laboratório de Física – Ensino (Sala do PET-Física), localizado no Campus Básico da UFPA, anexo ao Laboratório de Ensino de Física, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para a confirmação da inscrição, será obrigatória a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis.

SELEÇÃO – A seleção dos (as) candidatos(as) será realizada por meio de uma prova objetiva composta por 20 questões, distribuídas entre Língua Portuguesa e Matemática. O teste será aplicado no dia 9 de agosto, das 9h às 11h, com local a ser informado no momento da confirmação da inscrição.

Já o ingresso na modalidade PUA 50+ será realizado por meio de inscrição presencial na sala do PET-Física. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada, até o preenchimento total das vagas disponíveis.

PUA – O Projeto Universidade Aberta é resultado da colaboração entre os PETs de Física, Geografia, Biologia, Letras e as faculdades de licenciaturas e professores voluntários, o PUA tem o objetivo de fornecer aulas presenciais de todas as disciplinas exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com foco prioritário para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

SERVIÇO: Inscrições para o preparatório para o Enem do Projeto Universidade Aberta (PUA)

Data das inscrições: até o dia 6 de agosto

Início das aulas: 13 de agosto

Contribuição: 2 Kg de alimento não perecíveis

Total de vagas: 160

urmas de PUA 50+, PUA Intensivo e PUA Intensivo Específico