Cesta de basquete danificada preocupa frequentadores do Parque 25, em Belém

A estrutura de uma das cestas de basquete da quadra esportiva do Parque 25, no bairro do Marco, em Belém, apresenta risco de queda e preocupa frequentadores do espaço. No final da tarde deste domingo (22), a equipe da Redação Integrada do Grupo Liberal esteve no local e constatou que o equipamento continua danificado, com a armação metálica desalinhada e sinais de instabilidade, próxima de tombar sobre uma das traves de futebol.

A reportagem também verificou que não havia isolamento ou sinalização para alertar sobre os riscos. Mesmo com a estrutura comprometida, a quadra continuava sendo frequentada por famílias, praticantes de atividades esportivas e crianças, que utilizavam os espaços para brincar e praticar esportes.

Cesta danificada está inclinada e próxima de uma das traves de futebol da quadra (Igor Mota / O Liberal)

Inaugurado em 5 de setembro de 2026, o parque recebe moradores da região que utilizam a estrutura para atividades de lazer e esporte.

O professor Antônio Pinheiro, de 50 anos, morador do bairro, estava na quadra com o filho, que pediu para brincar no local. Esta foi a segunda vez que ele levou a criança ao parque para encontrar outros meninos da mesma faixa etária. Durante a visita, ele chamou atenção para as condições da cesta e também para a necessidade de manutenção dos equipamentos esportivos.

Antônio Pinheiro relatou preocupação com as condições dos equipamentos esportivos e possíveis acidentes (Igor Mota / O Liberal)

“Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a questão da cesta, que está assim, muito perigosa. As crianças estão brincando aqui, você vê que tem muita criança e também adultos. Existe um risco enorme de essa estrutura cair e atingir alguém. Não adianta apenas instalar os equipamentos, é preciso fazer a manutenção e ter fiscalização para verificar o que está acontecendo e o que precisa ser reparado”, relatou.

Antônio também mencionou a situação de outros equipamentos da quadra, como as traves de futebol, que, segundo ele, também precisam de atenção quanto à fixação. Para o professor, a estrutura do parque ampliou as possibilidades de lazer para as crianças da região, mas precisa de acompanhamento para garantir a segurança dos frequentadores.

“Hoje as crianças estão brincando ainda mais aqui, porque antes não tinham esse espaço físico para aproveitar. Foi importante ter esse local, mas agora precisa haver fiscalização e manutenção. É necessário que o órgão público observe o que está faltando e faça os reparos para que não aconteça um acidente mais grave”, acrescentou.

O jovem José Arthur Sousa, de 12 anos, também relatou dificuldades para utilizar a cesta. Atleta de basquete do Paysandu, o menino contou que, ao chegar à quadra, acompanhado do pai, percebeu que a estrutura estava danificada e precisou procurar outro espaço para praticar arremessos com o pai.

Atleta de basquete do Paysandu, José Arthur apontou dificuldades para utilizar a cesta danificada (Igor Mota / O Liberal)

Segundo ele, a condição do equipamento prejudica as atividades e impede que os frequentadores utilizem normalmente aquele lado da quadra. José Arthur também defendeu a instalação de uma sinalização para alertar sobre o problema.

“Isso impossibilita a gente de jogar um contra um. A gente até consegue jogar, mas prejudica o sistema. Acho que deveriam colocar uma faixa de manutenção ou avisando que está quebrada, para evitar que as pessoas cheguem perto e aconteça algum acidente”, disse. O equipamente deveria estar quebrado há quase quatro dias.

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