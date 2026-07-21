Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Cavalo é flagrado solto na travessa Padre Eutíquio e volta a gerar risco no trânsito de Belém

Animal circulava próximo ao Hemopa na manhã desta terça-feira (21), obrigando motoristas a desviar; na semana passada, três cavalos foram vistos comendo lixo no Guamá

O Liberal
fonte

Um cavalo foi flagrado circulando pela travessa Padre Eutíquio, nas proximidades do Hemopa), em Belém, na manhã desta terça-feira (21) (Foto: Gabrielle Borges | Especial para O Liberal)

Um cavalo foi flagrado circulando pela travessa Padre Eutíquio, nas proximidades da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), em Belém, na manhã desta terça-feira (21). O animal caminhava pela via enquanto veículos trafegavam pelo local, aumentando o risco de acidentes. Para evitar uma colisão, os motoristas precisavam reduzir a velocidade e desviar do cavalo.

Este é mais um registro de animais de grande porte soltos em vias da capital paraense. Na semana passada, na quarta-feira (15), três cavalos foram flagrados comendo lixo na calçada da rua dos Mundurucus, próximo à travessa Barão de Mamoré, no bairro do Guamá. Mais cedo, um dos animais já havia sido visto se alimentando de resíduos sólidos nas proximidades de uma parada de ônibus localizada no cruzamento da avenida Conselheiro Furtado com a travessa José Bonifácio.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cavalo é flagrado solto na travessa padre eutíquio e volta a gerar risco no trânsito de belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CULTURA

Boi Marronzinho é reconhecido como Patrimônio Imaterial em Belém

Prefeito Igor Normando sanciona Lei nº 10.358 que oficializa a importância do grupo para a cultura popular amazônica

15.07.26 13h56

inovação

Cafeterias, restaurantes e bares temáticos apostam em experiências para atrair clientes em Belém

Empreendimentos apostam em gastronomia, cultura e entretenimento para se diferenciar no mercado de alimentação

12.07.26 8h00

segmento

Moda masculina cresce em Belém e amplia oportunidades para empreendedores

Empresários relatam aumento nas vendas e afirmam que consumidores estão mais dispostos a investir em roupas de qualidade

05.07.26 8h00

Serviço

Correios inauguram Ponto de Coleta no bairro da Sacramenta, em Belém

Ampliação tem como objetivo aproximar os serviços postais da população

23.06.26 12h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

PATRIMÔNIO

Colégio Tenente Rêgo Barros é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Belém

Instituição, que possui gestão da Força Aérea Brasileira (FAB), tem 85 anos de existência formando gerações de estudantes

20.07.26 21h48

TRANSPORTE

Linhas de ônibus paralisadas: quem pode ser afetado pela greve dos rodoviários em Belém

Funcionários da empresa Monte Cristo, que é responsável por oito linhas de coletivos em Belém, pararam as atividades na manhã dessa segunda-feira (20) devido aos atrasos de pagamentos

20.07.26 13h08

MORADIA

Mais de 300 famílias temem despejo de ocupações no Mangueirão, em Belém, nesta quinta-feira (23)

Aproximadamente 310 famílias da comunidade Egydio Sales receberam a notícia da reintegração de posse nesta quinta-feira (23)

22.07.26 21h45

BRAÇOS CRUZADOS

Rodoviários da 'Monte Cristo' voltam a paralisar atividades por atraso de salários

Trabalhadores cobram pagamento de vencimentos de abril, maio e junho, além de vale-alimentação e férias; Sintrebel acompanha o protesto

20.07.26 10h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda