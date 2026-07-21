cavalo é flagrado solto na travessa padre eutíquio e volta a gerar risco no trânsito de belém

Um cavalo foi flagrado circulando pela travessa Padre Eutíquio, nas proximidades da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), em Belém, na manhã desta terça-feira (21). O animal caminhava pela via enquanto veículos trafegavam pelo local, aumentando o risco de acidentes. Para evitar uma colisão, os motoristas precisavam reduzir a velocidade e desviar do cavalo.

Este é mais um registro de animais de grande porte soltos em vias da capital paraense. Na semana passada, na quarta-feira (15), três cavalos foram flagrados comendo lixo na calçada da rua dos Mundurucus, próximo à travessa Barão de Mamoré, no bairro do Guamá. Mais cedo, um dos animais já havia sido visto se alimentando de resíduos sólidos nas proximidades de uma parada de ônibus localizada no cruzamento da avenida Conselheiro Furtado com a travessa José Bonifácio.