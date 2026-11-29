Candidatos destacam expectativa por estabilidade em concurso da Seduc-PA

A busca por estabilidade profissional e a realização de sonhos pessoais estão entre as motivações dos candidatos que participaram, na tarde deste domingo (29), das provas do concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc-PA). Em frente à Escola Estadual de Ensino Médio Albanízia de Oliveira Lima, localizada na avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém, candidatos que chegaram para disputar uma das vagas de nível médio compartilharam as expectativas e os desafios enfrentados até o dia da avaliação.

Aos 58 anos, a agente de portaria Mariluce Silva, moradora do Bengui, vê no concurso mais uma oportunidade de conquista profissional. Ela conta que já trabalhou durante 23 anos no serviço público estadual como contratada e deseja agora ingressar por meio de concurso. Para isso, começou a acompanhar aulas on-line depois de realizar a inscrição.

Após 23 anos como contratada, Mariluce Silva, 58, estuda on-line em busca da efetivação no concurso (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A candidata pretende concorrer a uma vaga na área administrativa, aproveitando a experiência profissional que já possui. Entre os desafios durante a preparação, ela destacou as dificuldades relacionadas à leitura. A chegada ao local de prova, porém, foi tranquila: o filho a acompanhou e a levou até a escola.

Para Mariluce, uma eventual aprovação representaria mais uma realização em sua trajetória. Recentemente, ela concluiu o ensino superior pela Universidade Federal do Pará (UFPA), após cinco anos de estudos: “Para mim, seria mais uma etapa conquistada, mais uma conquista na minha vida. São conquistas que a gente não consegue lá atrás, quando é jovem, mas que continua buscando realizar os sonhos e conquistar sempre mais”.

Estabilidade financeira

Também candidato a uma vaga na área de gestão escolar, André Reis, de 38 anos, chegou ao local de prova com a expectativa de conquistar estabilidade profissional. Autônomo, ele conta que já participa de outros processos seletivos e concilia a preparação para concursos com a rotina de trabalho.

Candidato à área de gestão escolar, o autônomo André Reis, de 38 anos, busca estabilidade profissional e concilia a rotina de trabalho com os estudos para concursos (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Ele disputa uma vaga de auxiliar de gestão escolar e considera a carreira pública uma oportunidade de deixar de depender de trabalhos temporários e serviços eventuais. “Eu sou concurseiro, vou tentando. O primeiro motivo é a carreira, a estabilidade. Não ter que depender de ficar o tempo todo fazendo bico. Esse é o principal”, explicou.

André afirma que a principal dificuldade durante a preparação foi conciliar o tempo de estudo com as atividades profissionais. Ele também aconselhou os demais candidatos a dedicarem atenção às disciplinas em que apresentam maior dificuldade.

A chegada à escola também exigiu um pouco de esforço. O candidato saiu de Icoaraci, na avenida Augusto Montenegro, e enfrentou dificuldades no transporte público. Ele relatou que precisou fazer uma troca de ônibus durante o percurso para conseguir chegar ao local da avaliação.

Apesar de reconhecer que não teve uma preparação tão intensa para o concurso da Seduc-PA, André acredita que poderá aproveitar os conhecimentos adquiridos nos estudos para outra seleção, prevista para o próximo mês. “Ter estabilidade financeira por meio de concurso é ideal para todo mundo. A carreira pública faz muita diferença na vida de qualquer pessoa, principalmente trabalhando na área de gestão escolar, que dá um leque de possibilidades muito maior futuramente”, avaliou.

Concurso

As provas do concurso da Seduc-PA são realizadas neste domingo em 25 municípios paraenses, sob organização da Fundação Getulio Vargas (FGV). No turno da manhã, foram avaliados os candidatos aos cargos de nível superior. Já no período da tarde, a aplicação é destinada aos concorrentes às vagas de Assistente de Gestão Governamental e Educacional, de nível médio, com provas das 15h30 às 19h30.

Concurso da Seduc-PA reúne quase 80 mil inscritos neste domingo em 25 municípios por 2 mil vagas. Gabarito sai na segunda (30) (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

O certame oferece 2 mil vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. A maior parte das oportunidades é destinada ao cargo de Professor Classe I, com 1.785 vagas. Também são ofertadas 145 vagas para Analistas de Suporte e Gestão, 49 para Assistente de Gestão Governamental e Educacional e 21 para Especialista em Educação.