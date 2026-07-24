Campanha de vacinação contra a Influenza termina na próxima semana em Belém; saiba quando

De acordo com a prefeitura, essa é uma das principais estratégias de prevenção contra as complicações causadas pela Influenza, doença que pode evoluir para quadros graves, principalmente entre crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades

A campanha de vacinação contra a gripe Influenza em Belém segue até a próxima quinta-feira (30/7). De acordo com a prefeitura, essa é uma das principais estratégias de prevenção contra as complicações causadas pela Influenza, doença que pode evoluir para quadros graves, principalmente entre crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Até o momento, Belém alcançou uma cobertura vacinal geral de 41,72%, com 133.655 doses aplicadas durante a campanha.

Com a circulação de vírus respiratórios mais intensa neste período do ano, as autoridades de saúde destacam que a imunização continua sendo fundamental para reduzir internações e salvar vidas.

Entre os grupos prioritários, as gestantes apresentam 79,44% de cobertura vacinal, com 8.432 doses aplicadas de um público-alvo de 10.614 pessoas. Entre as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, a cobertura chegou a 44,14%, com 35.564 doses aplicadas de uma meta de 80.570 crianças. Já entre os idosos, grupo considerado mais vulnerável às complicações da doença, a cobertura está em 39,12%, com 89.659 doses aplicadas de uma meta de 229.193 pessoas. A meta geral da campanha é imunizar 320.377 pessoas dos grupos prioritários.

A coordenadora de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Cleise Soares, ressalta a importância da vacinação para a proteção da população. “A vacina contra a Influenza é extremamente importante para prevenir casos graves, reduzir internações hospitalares e até evitar óbito, especialmente nos grupos mais vulneráveis.”

A coordenadora também enfatizou o papel coletivo da imunização no controle da circulação do vírus. “Além disso, a proteção não é apenas individual. Quanto mais pessoas vacinadas, menor a circulação do vírus.”

A vacina contra a gripe Influenza está disponível em todas as salas de vacinação da rede municipal de saúde. Durante o mês de julho, o atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Nos postões de vacinação de Jurunas e Icoaraci, o serviço funciona em horário ampliado, de 8h às 22h, também de segunda a quinta-feira.

Para receber a vacina, basta apresentar documento oficial com foto e, se possível, o cartão de vacinação. A Sesma orienta que a população não deixe para a última hora e procure a unidade de saúde mais próxima para garantir a imunização antes do encerramento da campanha.