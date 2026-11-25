Belém tem 15 vagas em ONG para Jovem Aprendiz; veja quem pode se inscrever

Os jovens selecionados terão uma rotina que combina experiência profissional e formação teórica. ( Foto: Divulgação )

Jovens de 14 a 23 anos podem concorrer a 15 vagas de Jovem Aprendiz abertas em Belém. As oportunidades são oferecidas pelo Ensino Social Profissionalizante (Espro) e estão distribuídas em empresas de diferentes setores, com possibilidade de atuação nas áreas administrativa, logística, produção e atendimento.

O programa de aprendizagem permite que adolescentes e jovens tenham a primeira experiência profissional com carteira assinada, conciliando o trabalho com a formação educacional. A proposta é facilitar a entrada no mercado de trabalho e oferecer qualificação para diferentes áreas.

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Como funcionam as vagas de Jovem Aprendiz?

Os jovens selecionados terão uma rotina que combina experiência profissional e formação teórica. A programação prevê quatro dias de atividades práticas na empresa contratante e um dia de capacitação no Espro.

A remuneração será calculada de acordo com a carga horária estabelecida em contrato, respeitando o valor mínimo do salário mínimo por hora. O pagamento também é garantido durante o período de formação teórica.

Além do salário, os contratos de aprendizagem asseguram direitos trabalhistas como 13º salário, férias, vale-transporte e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Outros benefícios podem ser oferecidos conforme a empresa e a vaga.

Quem pode se candidatar?

As oportunidades são destinadas a candidatos que atendam aos seguintes requisitos:

Ter entre 14 e 23 anos;

Estar c ursando ou ter concluído o ensino médio ou ensino médio técnico;

ou Ter disponibilidade para cumprir a jornada de atividades práticas e formação teórica.

Os interessados devem acessar a página de inscrições do Espro, consultar as oportunidades disponíveis e preencher o cadastro pela internet.

O que é o Espro?

O Ensino Social Profissionalizante (Espro) é uma entidade sem fins lucrativos que atua na preparação e inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. A instituição oferece programas de formação profissional, aprendizagem e estágio, com atividades que combinam capacitação teórica e experiência prática.