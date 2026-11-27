Belém recebe Congresso de Comunicação; veja como se inscrever e enviar trabalhos

Evento híbrido ocorre em Belém e online entre 4 e 7 de dezembro, com foco em inteligência artificial e submissões abertas até 28 de novembro

O 2º Congresso Amazônico de Comunicação, Marketing e Design (CMD 2026) será realizado de 4 a 7 de dezembro de 2026, em Belém, com atividades presenciais e online. O evento, que busca estimular o debate sobre comunicação, marketing, design, empreendedorismo e inovação a partir da perspectiva amazônica, terá como tema "Amazônia Sustentável na Era da Inteligência Artificial", reunindo estudantes, pesquisadores, professores e profissionais da área.

O encontro visa compartilhar conhecimentos, experiências e ideias sobre os desafios e as possibilidades da região diante das transformações tecnológicas e sociais. O objetivo principal é aproximar os diversos atores do setor para fomentar o desenvolvimento e a troca de informações relevantes.

Programação do CMD 2026

A programação terá início em 4 de dezembro com atividades presenciais na Feira Pará Negócios, localizada no Hangar, em Belém. A abertura contará com o bate-papo imersivo "Empreender na Amazônia: comunicação e negócios sustentáveis", com Regina Vilanova, da Associação Comercial do Pará (ACP). Em seguida, um talk show abordará "IA e criatividade a partir do Norte: ideias para uma Amazônia sustentável".

Este painel reunirá Elias Portilho (CCPA), Myrle Braun (ACP), Leandro Frazão (Agência Kosmos) e Danielle Costa, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Pará (UFPA), fundadora das Manas Digitais e cofundadora da startup TacaCode Hub. A mediação da conversa será conduzida por Giselle Souza.

Nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, o congresso prossegue em formato totalmente online. As atividades incluirão ações formativas, debates aprofundados e apresentações de trabalhos nos Grupos de Trabalho (GTs). A programação online também abrange oficinas, mesas-redondas e espaços dedicados à discussão da produção acadêmica e experiências profissionais em Comunicação, Marketing e Design.

A mesa de encerramento do evento discutirá "Da ideia à criação: ética e identidade amazônica na era da inteligência artificial", com a participação de Tânia Hoff (ESPM), Ellen Pilia (Meta) e Danuta Leão, doutora e professora em Comunicação. O formato online nos últimos dias permitirá a participação de interessados de diferentes localidades. A programação completa está disponível no site oficial do evento.

Submissão de trabalhos acadêmicos

O CMD 2026 também está recebendo resumos expandidos de estudantes e pesquisadores que desejam apresentar suas produções científicas nos GTs. O prazo para submissão dos trabalhos foi prorrogado e agora vai até 28 de novembro de 2026.

Os trabalhos aprovados serão apresentados online e posteriormente publicados nos anais do evento. Adicionalmente, os destaques poderão ser indicados para compor o dossiê temático da Revista Puçá de Comunicação e Cultura na Amazônia, mediante submissão e aprovação pelos critérios editoriais da publicação. As orientações detalhadas e os prazos estão disponíveis na página de submissão.

A importância do debate para a Amazônia

Para Giselle Souza, doutoranda em Comunicação pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e idealizadora do congresso, a aproximação entre educação e empreendedorismo é fundamental para ampliar horizontes. “O Congresso é um espaço de encontro, troca e construção de conhecimento sobre a comunicação na Amazônia. É uma oportunidade de aproximar pesquisadores, profissionais e diferentes vozes para pensar os desafios do nosso território e os caminhos que queremos construir. Produzir conhecimento sobre a Amazônia, a partir da Amazônia, é também fortalecer nossa identidade, nossa criatividade e nosso protagonismo”, afirma.

Serviço