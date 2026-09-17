Belém: programação do Dia Mundial da Limpeza inicia nesta sexta-feira (18/9); saiba mais

A programação do Dia Mundial da Limpeza, em Belém, inicia nesta sexta-feira (18/9), na Escola Estadual Aldebaro Klautau, no bairro Tapanã. No sábado (19/9), haverá um mutirão no Sesc Doca e em cerca de 100 escolas da rede estadual, além de concurso de fotografia relacionado à data — considerada o maior movimento cívico global em defesa do meio ambiente — que distribuirá R$ 20 mil em prêmios para fotógrafos amadores.

Organizada pelo Instituto Limpa Brasil dentro da campanha "Seja os 5% que vão transformar o mundo", a iniciativa busca engajar a sociedade civil, governos e empresas na restauração do meio ambiente e na conscientização sobre o descarte adequado de resíduos.

Atividades

Na Escola Estadual Aldebaro Klautau, no Tapanã, a programação começa às 8h de sexta (18/9). Lá, cerca de 400 alunos e professores realizarão um mutirão em direção à Feira do Conjunto Cordeiro de Farias, aliando coleta à orientação comunitária. Em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), cerca de 100 escolas em todo o Pará também integrarão a agenda, envolvendo estudantes e educadores em ações de limpeza, educação ambiental e participação cidadã, além do concurso de fotografia.

No sábado (19/9), a mobilização oficial no Sesc Doca começa também às 8h com uma solenidade de abertura, seguida de uma caminhada ecológica pelo entorno. Os voluntários participantes receberão kits com luvas e sacos de lixo, orientações de segurança e separação de materiais, além de certificado de horas complementares.

Enquanto em 2025 o Brasil reuniu 900 mil voluntários, com Belém liderando o ranking mundial de adesão com mais de 100 mil participantes, a meta para 2026 é alcançar 1,5 milhão de pessoas no país. A campanha nacional conta com o patrocínio da Philip Morris Brasil, Transpetro e da Solar Coca-Cola, o apoio à mobilização nacional do Grupo Com Atitude e do Movimento Nacional Eu Sou Catador (MESC), além da parceria de diversas organizações da sociedade civil, instituições, movimentos, universidades e outros grupos que fortalecem e ampliam seu alcance em todo o país.

Do mutirão para a fotografia

Como desdobramento das ações de campo, o Pará recebe de forma exclusiva o Concurso de Fotografia do Dia Mundial da Limpeza, sob o tema “O Pará que transforma o mundo começa com o seu olhar”.

A proposta é transformar em imagens as ações realizadas durante o Dia Mundial da Limpeza, valorizando pessoas, comunidades e territórios que participam da mobilização ambiental. As imagens poderão registrar ações de limpeza, conservação e educação ambiental, além de iniciativas de mobilização comunitária realizadas entre 18 e 20 de setembro. A participação é gratuita e aberta a pessoas a partir de 12 anos, exclusivamente na categoria de fotógrafos amadores.

A iniciativa integra o Programa Semear, de incentivo à cultura do Governo do Estado, e também faz parte da campanha nacional “Seja os 5% que vão transformar o mundo”, conectando cultura, educação ambiental e participação cidadã.

Para Edilainne Muniz, diretora-executiva do Instituto Limpa Brasil, a proposta é fazer da fotografia uma ferramenta de mobilização e educação ambiental. “Cada fotografia pode contar uma história de transformação. Queremos mostrar um Pará que se mobiliza, que cuida de seus territórios e que entende que grandes mudanças começam com atitudes coletivas. O concurso nasce justamente para dar visibilidade a essas pessoas e comunidades e mostrar, por meio do olhar de quem participa, a força que existe quando todos se unem por um propósito”, destaca a diretora-executiva.

O concurso terá 18 fotografias finalistas, escolhidas após avaliação técnica. As imagens classificadas seguirão para votação popular entre 13 e 30 de outubro. O resultado será divulgado em 3 de novembro, e a cerimônia de premiação e abertura da exposição oficial estão previstas para 19 de novembro, no Sesc Doca, em Belém.

A mostra será itinerante e passará por outras unidades do Sesc no estado, ampliando a circulação das imagens e levando diferentes olhares sobre a mobilização ambiental para outros públicos.

Para Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, patrocinadora da ação, a participação na iniciativa tem o propósito de transformar vidas por meio da energia. "A educação e a cultura transformam vidas, geram oportunidades, promovem inclusão, fortalecem a autoestima das comunidades e criam conexões entre as pessoas. Por isso, entendemos que apoiar projetos que mobilizem a comunidade, que gerem emprego, qualificação e oportunidade, é uma forma de contribuir para o desenvolvimento do Pará", afirma.

No Pará, o concurso conta com o patrocínio da Equatorial Energia Pará, o apoio da TV Liberal e a parceria do Sesc Pará, Sebrae Pará, Escoteiros do Brasil, Guamá Tratamento de Resíduos e da Prefeitura de Belém, que contribuem para fortalecer a ação e ampliar o seu impacto no estado.

Como participar?

Em Belém, a participação no mutirão é gratuita e aberta ao público. Os voluntários receberão kits com luvas e sacos para coleta, além de orientações sobre segurança, separação dos materiais e destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Ao final da atividade, os participantes também poderão receber certificado com horas de atividades complementares, válido para instituições de ensino e programas de voluntariado. As inscrições para o mutirão podem ser realizadas pelo site oficial do Instituto Limpa Brasil.

Já as inscrições para o Concurso de Fotografia do Dia Mundial da Limpeza 2026 seguem abertas até 30 de setembro e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.concursopara.limpabrasil.org.

Sobre o Instituto Limpa Brasil

O Instituto Limpa Brasil é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão promover educação e mobilização pública, de forma democrática e inclusiva, para erradicar o descarte inadequado dos resíduos, restaurando o meio ambiente, construindo uma cultura de reciclagem, consumo consciente, produções responsáveis e economia circular, além de gerar renda para catadores de materiais recicláveis.

A instituição é a representante oficial no Brasil do Let’s Do It!, maior movimento de mobilização mundial em defesa do descarte adequado de resíduos, que já atraiu mais de 139 milhões de voluntários em ações de limpeza em mais de 212 países e territórios.

Dia Mundial da Limpeza 2026 – Belém

Ação Escolar no Tapanã

Data: 18 de setembro de 2026

Horário: 8h

Local: Escola Estadual Aldebaro Klautau, Tapanã

Participação: gratuita

Mutirão Central no Sesc Doca

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: 8h

Local: Sesc Doca — Rua Senador Manoel Barata, 1873, Reduto

Participação: gratuita

Inscrições: www.limpabrasil.eucuidodomeuquadrado.org/evento/dia-mundial-da-limpeza-2026-belem-pa

Concurso de Fotografia do Dia Mundial da Limpeza 2026

Inscrições: até 30 de setembro de 2026

Premiação: R$ 20 mil

Público: fotógrafos amadores a partir de 12 anos, residentes no Pará

Inscrições: www.concursopara.limpabrasil.org

Votação popular: 13 a 30 de outubro

Divulgação do resultado: 3 de novembro

Premiação e abertura da exposição: 19 de novembro, no Sesc Doca, Belém