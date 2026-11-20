Bebê levado da Santa Casa em Belém: veja tudo que se sabe sobre o caso até agora

A Polícia Civil busca esclarecer como a suspeita conseguiu retirar a bebê da maternidade e se houve participação de outras pessoas no crime

Uma recém-nascida levada da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, foi encontrada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (20), em um terminal rodoviário no início da Alça Viária, próximo à BR-316. A criança, que é filha de uma adolescente de 17 anos, foi localizada nos braços de uma mulher. Duas suspeitas foram detidas e encaminhadas à delegacia para prestar depoimento. Segundo a polícia, a bebê passa bem.

O desaparecimento foi registrado durante a manhã, quando uma mulher que circulava pela maternidade teria retirado a criança sem autorização da família. As primeiras informações indicavam que ela havia se apresentado como acompanhante de uma paciente. Posteriormente, a investigação apontou que a suspeita estava na unidade desde pelo menos quinta-feira (19), alegando estar grávida.

A Polícia Civil iniciou buscas após receber a denúncia do desaparecimento. Imagens das câmeras de segurança da Santa Casa passaram a auxiliar a investigação, que contou com apoio da Polícia Militar. A criança foi localizada ainda nesta sexta-feira, enquanto as autoridades apuram a participação das duas mulheres e como a recém-nascida foi retirada do hospital.

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Como a bebê foi levada da Santa Casa?

De acordo com o delegado Janilson Gomes, responsável pela investigação, a principal suspeita chegou à maternidade afirmando estar grávida, mas se afastou quando seria examinada. Ela teria passado a observar os recém-nascidos e a se aproximar de famílias que estavam na unidade.

A mulher teria conquistado a confiança dos familiares da bebê ao oferecer ajuda para que eles retornassem ao interior do estado. Segundo informações preliminares, também teria oferecido um lanche à pessoa que acompanhava a mãe da criança.

Segundo o delegado, a suspeita teria utilizado uma estratégia para afastar a acompanhante da mãe da recém-nascida. Primeiro, distraiu a mulher e a levou para a área externa da maternidade. Em seguida, retornou ao hospital e convenceu a mãe de que a avó precisava ficar com a criança. Enganada, a adolescente entregou a bebê à suspeita, que deixou a unidade com a recém-nascida dentro de uma sacola.

Conforme a apuração policial, a suspeita colocou a recém-nascida dentro de uma bolsa e saiu pela porta da frente do hospital. Em seguida, deixou o local em uma motocicleta.

O delegado afirmou que a mulher teria ido à Santa Casa com a intenção de sequestrar uma criança. A investigação ainda busca esclarecer se a recém-nascida já havia sido escolhida previamente.

Onde a recém-nascida foi encontrada?

A bebê foi localizada em um pequeno terminal rodoviário no início da Alça Viária, próximo ao acesso pela BR-316. No momento da abordagem policial, a recém-nascida estava nos braços da mulher que acompanhava a principal suspeita. Identificada como sogra da investigada, ela também foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos, mas acabou liberada após a Polícia Civil constatar que não tinha conhecimento de que a criança havia sido retirada da maternidade.

Segundo o delegado Janilson Gomes, a recém-nascida havia sido vestida com roupas de menino, supostamente para dificultar sua identificação. A suspeita inicial da polícia é de que as mulheres pretendiam viajar para Acará, município onde residiriam.

A segunda mulher detida é mãe de um dos companheiros da principal suspeita. Segundo o delegado, o rapaz seria o pai da criança que a mulher afirmava estar esperando.

Após a localização, a recém-nascida ficou sob os cuidados da equipe responsável pelo atendimento da ocorrência, para ser entregue à mãe.

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Motivação apresentada pela suspeita

Segundo o delegado Janilson Gomes, a principal suspeita afirmou durante a investigação que havia perdido um bebê no mês anterior. Ela teria planejado retirar uma recém-nascida da maternidade após essa perda. A Polícia Civil segue com os procedimentos para responsabilizá-la pelo crime.

Testemunhas comentam o caso

A testemunha Sara Oliveira, que estava na Santa Casa de Misericórdia, em Belém, quando um recém-nascido foi levado da unidade nesta sexta-feira (20), relatou à imprensa que desconfiou do comportamento da mulher suspeita de retirar a criança do hospital. Segundo ela, a mulher circulava pela ala de recém-nascidos desde terça-feira (17) e fazia perguntas frequentes às mães sobre os bebês.

Segundo Sara, a suspeita teria se apresentado como acompanhante de uma paciente. Durante esse período, a mulher passou a fazer perguntas frequentes às mães sobre os filhos, como a idade dos bebês e o tipo de parto. O comportamento chamou a atenção da testemunha, que chegou a alertar outras mulheres para que evitassem compartilhar informações sobre as crianças.

“Ela entrava muito nos quartos, fazia muitas perguntas. Eu comecei a estranhar porque ela queria saber quantos dias de vida tinha a minha neta, se tinha sido parto normal ou cesárea. Ela perguntava essas coisas para todas as mães. Eu até falei para algumas meninas não darem muitos detalhes sobre os bebês”, contou.

O trajeto percorrido pela principal suspeita após deixar a Santa Casa também é investigado. Um mototaxista que transportou a mulher foi levado para prestar depoimento na condição de testemunha.

Segundo um policial militar ouvido pelo O Liberal, o profissional relatou que deixou a passageira no conjunto Ariri Bolonha, em Belém. Ele afirmou que não sabia que a mulher transportava uma recém-nascida e que não percebeu nada suspeito.

O policial também informou que a corrida teria sido solicitada por aplicativo. Entretanto, um colega do mototaxista apresentou outra versão sobre o início do trajeto.

Conforme esse relato, a mulher teria abordado o profissional diretamente na rua, demonstrando nervosismo e afirmando que temia ser assaltada por outra mulher. O mototaxista teria seguido inicialmente para o conjunto Ariri Bolonha e, depois, para o bairro do Bengui, onde teria deixado a passageira.