Árvore cai no Bosque Rodrigues Alves, atinge motociclista e interdita via

Queda de árvore danificou o gradil do Bosque Rodrigues Alves e provocou a interdição parcial da avenida Almirante Barroso, em Belém, na tarde deste domingo (29) ( Foto: Ivan Duarte / O Liberal )

Uma árvore do Bosque Rodrigues Alves, no bairro do Marco, em Belém, caiu sobre a calçada e atingiu parte da avenida Almirante Barroso, neste domingo (29). A queda danificou o gradil e as colunas de sustentação do espaço ambiental, provocou a interdição parcial da via e atingiu um motociclista, que não ficou ferido.

Segundo Orlando Maestri, secretário executivo de Parques e Praças da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) de Belém, o comunicado sobre a ocorrência foi recebido por volta das 12h30. O Corpo de Bombeiros foi acionado para liberar a pista, enquanto equipes da Sezel trabalharam no corte do tronco e na desobstrução da calçada.

“A árvore caiu bem na frente dele, chegou a colidir com ele, mas, graças a Deus, não houve nenhum ferimento, só mesmo um dano ao equipamento dele”, afirmou o secretário, ao explicar que o motociclista foi orientado a registrar um boletim de ocorrência e apresentar um orçamento à Sezel, que deverá arcar com os prejuízos.

Orlando Maestri, secretário executivo de Parques e Praças da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) de Belém (Ivan Duarte / O Liberal)

De acordo com Maestri, o trânsito foi normalizado em cerca de 30 minutos. A área atingida foi isolada com fitas de sinalização. O secretário informou ainda que outras árvores com risco de queda foram identificadas nas proximidades e deverão ser removidas preventivamente.