Ação gratuita oferece vacinação, emissão de RG e orientação jurídica na Cremação

Atendimentos serão neste sábado (28), das 8h às 12h, na Paróquia São Miguel Arcanjo, em Belém.

Vacinação, consultas oftalmológicas, emissão de carteira de identidade e orientação jurídica estão entre os serviços gratuitos que serão oferecidos neste sábado (28) no bairro da Cremação, em Belém. Os atendimentos ocorrerão das 8h às 12h, na Paróquia São Miguel Arcanjo, na avenida Alcindo Cacela, nº 2.984.

A Ação de Cidadania é promovida pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e integra a 6ª Semana Pastoral Paroquial. A programação também inclui serviços relacionados às contas de água e de energia elétrica, como negociação de dívidas e cadastro na Tarifa Social.

Confira todos os serviços

Justiça e orientação jurídica

Orientação jurídica e retificação de registro civil

Divórcio consensual, pensão alimentícia e guarda

Reconhecimento e dissolução de união estável

Curatela e tomada de decisão apoiada

Cobrança de dívidas, demandas de consumo e conflitos de vizinhança

Conciliação e mediação de conflitos, com possibilidade de acordos em processos em andamento

Registro de pedidos nos Juizados Especiais (atermação)

Saúde

Atendimento médico e orientação odontológica

Vacinação contra hepatite B e febre amarela, além das vacinas tríplice e dupla adulto (dT)

Consultas oftalmológicas

Avaliação para cirurgias de catarata e pterígio

Documentação civil

Emissão de carteira de identidade (RG)

Abastecimento de água

Revisão cadastral e troca de titularidade

Negociação e parcelamento de débitos

Inclusão na Tarifa Social

Vistoria de consumo

Equatorial Energia

Emissão de segunda via de faturas, atualização cadastral e troca de titularidade

Solicitação de religação e reativação

Orientações sobre faturamento e consumo

Consulta, negociação e parcelamento de débitos

Registro e encaminhamento de reclamações

Cadastro na Tarifa Social e troca de lâmpadas

Unifamaz oferece atendimento médico e orientação sobre saúde bucal