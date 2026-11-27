Vacinação, consultas oftalmológicas, emissão de carteira de identidade e orientação jurídica estão entre os serviços gratuitos que serão oferecidos neste sábado (28) no bairro da Cremação, em Belém. Os atendimentos ocorrerão das 8h às 12h, na Paróquia São Miguel Arcanjo, na avenida Alcindo Cacela, nº 2.984.
A Ação de Cidadania é promovida pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e integra a 6ª Semana Pastoral Paroquial. A programação também inclui serviços relacionados às contas de água e de energia elétrica, como negociação de dívidas e cadastro na Tarifa Social.
Confira todos os serviços
Justiça e orientação jurídica
- Orientação jurídica e retificação de registro civil
- Divórcio consensual, pensão alimentícia e guarda
- Reconhecimento e dissolução de união estável
- Curatela e tomada de decisão apoiada
- Cobrança de dívidas, demandas de consumo e conflitos de vizinhança
- Conciliação e mediação de conflitos, com possibilidade de acordos em processos em andamento
- Registro de pedidos nos Juizados Especiais (atermação)
Saúde
- Atendimento médico e orientação odontológica
- Vacinação contra hepatite B e febre amarela, além das vacinas tríplice e dupla adulto (dT)
- Consultas oftalmológicas
- Avaliação para cirurgias de catarata e pterígio
Documentação civil
- Emissão de carteira de identidade (RG)
Abastecimento de água
- Revisão cadastral e troca de titularidade
- Negociação e parcelamento de débitos
- Inclusão na Tarifa Social
- Vistoria de consumo
Equatorial Energia
- Emissão de segunda via de faturas, atualização cadastral e troca de titularidade
- Solicitação de religação e reativação
- Orientações sobre faturamento e consumo
- Consulta, negociação e parcelamento de débitos
- Registro e encaminhamento de reclamações
- Cadastro na Tarifa Social e troca de lâmpadas
Unifamaz oferece atendimento médico e orientação sobre saúde bucal
Estudantes e professores de Medicina e Odontologia do Unifamaz vão oferecer atendimento médico e orientação sobre saúde bucal. “Participar de uma ação social como essa é uma oportunidade de colocar o conhecimento acadêmico a serviço das pessoas, contribuindo diretamente para o cuidado e a promoção da saúde”, afirma a reitora Adriana Gorayeb.