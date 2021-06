Belém volta a vacinar grupos prioritários nesta quarta

Nesta quarta (23), a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) dará continuidade à vacinação contra a covid-19 para grupos prioritários. Desta vez, poderão tomar a primeira dose da vacina os quilombolas, portuários, rodoviários e profissionais das forças de segurança.



Diferente de outros cronogramas, esta vacinação é com lista fechada. Isso quer dizer, que o nome das pessoas que serão vacinadas foram repassados por lideranças dos grupos e categorias. A partir desta listagem, a Sesma define o número de doses destinada a cada grupo.



De acordo com o diretor do Departamento de Vigilância à Saúde, Cláudio Salgado, a meta para esta quarta-feira é vacinar 6 mil pessoas. Sendo 670 quilombolas; 2.200 portuários; de 3 mil a 3.500 rodoviários, e 870 profissionais das forças de segurança, incluindo profissionais que atuam na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap) e Guarda Municipal de Belém.



Também serão imunizados 630 moradores da ilha do Combu - incluindo aqueles que têm entre 40 a 49 anos, grávidas e puérperas; além de 50 profissionais da Fundação Papa João XXIII (Funpapa); e 251 profissionais que atuam no Hospital Porto Dias, que receberão a segunda dose.

Pontos de vacinação

Portuários receberão o imunizante na Companhia Docas do Pará e no Porto Miramar. Os profissionais das forças de segurança serão vacinados na Universidade Federal do Pará (UFPA). Já os quilombolas, na Estação Gasômetro. Os outros grupos serão vacinados nos locais de trabalho.



Já os rodoviários de Belém serão vacinados em dois pontos: no centro de formação da categoria, que fica na travessa Vileta, 2231, e no Instituto Altair Brandão, na avenida José Bonifácio, 2626. A vacinação desta categoria específica será de 23 a 26 de junho.