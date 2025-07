Belém terá workshop gratuito para mulheres enfrentarem desastres climáticos; veja como se inscrever

Estão abertas até o dia 11 de julho as inscrições para o workshop gratuito do programa “Mulheres pela Resiliência Climática”, que chega a Belém nos dias 26 e 27 de julho. A iniciativa é promovida pela EmpoderaClima, organização internacional que atua para ampliar a liderança feminina em ações de enfrentamento às mudanças climáticas, especialmente no Sul Global.

Com eventos climáticos extremos se tornando cada vez mais frequentes, como enchentes, secas prolongadas e ondas de calor, a proposta do programa é fortalecer a atuação de mulheres líderes comunitárias na prevenção, resposta e adaptação a desastres ambientais em diferentes regiões do Brasil.

De acordo com estimativas da ONU Mulheres, mais de 150 milhões de mulheres e meninas podem ser empurradas para a pobreza até 2050 por causa da crise climática, realidade que afeta principalmente países em desenvolvimento. Mesmo assim, essas mesmas mulheres desempenham um papel fundamental na reconstrução de comunidades e na criação de soluções locais.

Belém, Porto Alegre e Recife foram as três cidades escolhidas para receber os encontros presenciais em 2025. Além de Belém, que recebe o workshop em julho, Porto Alegre sedia o evento em 2 de agosto e Recife, em 16 de agosto. Em cada local, serão oferecidas formações multidisciplinares voltadas a estratégias de redução de riscos, gestão de desastres, apoio psicossocial e mapeamento de dados desagregados por gênero, informações importantes para embasar políticas públicas mais inclusivas.

Participação gratuita e apoio às participantes

O workshop presencial é gratuito e inclui alimentação (almoço e coffee breaks) para as participantes. Também será possível solicitar bolsa de apoio para quem precisar de ajuda financeira com transporte até o local. Todas as participantes que cumprirem a carga horária mínima receberão certificado.

Como se inscrever?

Para participar, é preciso preencher um formulário online, que leva cerca de 10 minutos para ser concluído. O processo de inscrição busca conhecer melhor o perfil de cada candidata, suas motivações e os desafios enfrentados em suas comunidades.

Transparência e impacto

Para garantir acesso e transparência, a EmpoderaClima disponibilizou um edital completo com orientações detalhadas, cronograma e critérios de seleção. A organização atua há mais de seis anos em comunidades vulneráveis, com ações de educação, mobilização social e conscientização sobre gênero e clima.

A expectativa é que, além de capacitar mulheres para agir localmente, a iniciativa ajude a fortalecer redes de apoio e a ampliar vozes femininas na luta por resiliência climática.

Workshop “Mulheres pela Resiliência Climática” — Belém:

Quando: 26 e 27 de julho

26 e 27 de julho Inscrições: até 11 de julho de 2025, às 23h59 (horário de Brasília)

até 11 de julho de 2025, às 23h59 (horário de Brasília) Edital completo: EDITAL 2025

EDITAL 2025 Formulário de inscrição Belém: FORMULÁRIO

FORMULÁRIO Instagram: @empoderaclima

@empoderaclima Site: empoderaclima.org

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)