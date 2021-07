Belém vacina apenas grupos fechados nesta sexta

Nesta sexta-feira (23), Belém vai fazer uma nova pausa na vacinação contra a covid-19 pelo critério de nascimento e vai imunizar apenas alguns grupos fechados. Um deles será formado por 664 estudantes da área da saúde, que receberão a 1ª dose no Mirante do Rio, na Universidade Federal do Pará (UFPA), no Guamá.

A 1ª dose também será destinada para 22 jornalistas, 33 trabalhadores de casas lotéricas, 282 funcionários da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) e 230 profissionais da saúde de urgência e emergência de Belém. Esses grupos serão vacinados no Campus da Universidade Estadual do Pará (Uepa) da Travessa Perebebuí, no Marco.

Já 292 pacientes hemofílicos e com coagulopatias serão vacinados na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (Hemopa). Serão vacinados, ainda, 808 profissionais da saúde de clínicas e outros espaços de saúde da capital. A vacinação nestes espaços será das 9h às 17h.

Nesta quinta (22), a imunização contra covid-19 pelo ano de nascimento retornou após quatro dias paralisada. A 1ª dose foi para nascidos em 1992. Também teve segunda chamada para pessoas nascidas em 1990 e nova chance para os nascidos de 1962 a 1975.