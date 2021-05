Belém terá nove pontos de vacinação para profissionais da educação

Belém vai começar a imunização contra a covid-19 em profissionais da educação, no próximo sábado (29), das 9h às 17h, tendo como público-alvo aqueles que atuam na educação infantil regular (1° etapa da educação básica) ou na modalidade da educação especial, das redes públicas e particulares da capital, além dos estagiários da educação especial.



O imunizante utilizado será o AstraZeneca e serão disponibilizadas de cinco a seis mil doses. Ao todo, para atender a essas categorias, foram montados nove pontos de vacinação distribuídos em vários bairros de Belém e nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. Dessa vez, não terá o sistema drive-thru. Confira os pontos:



1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6, na av. Visconde de Souza Franco, 776. Bairro Reduto, a pé;

2. Cassazum - av. Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco, a pé;

3. Faculdade Fibra - av. Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré, a pé;

4. Funbosque - av. Nossa Senhora da Conceição, distrito de Outeiro, a pé;

5. Ginásio Mangueirinho - av. Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. a pé;

6. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, tv. São Roque, 789, Cruzeiro, a pé;

7. Mosqueiro - Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila, a pé;

8. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da rodovia dos Trabalhadores (acesso G)a, pé;

9. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Básica) rua Augusto Corrêa, 01, Guamá, a pé.



Para se vacinar, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG; CPF; contracheque dos últimos três meses; e declaração de atuação no ensino infantil ou da educação especial, emitida pela escola.





De acordo com a secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt, depois que todos os trabalhadores da educação tomarem a primeira e segunda doses, as aulas presenciais devem ser retomadas.



O retorno das aulas também foi comentado pelo diretor de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Cláudio Salgado. “Começar a vacinar esse grupo é fundamental para que, em um futuro próximo, as aulas possam voltar a ser presenciais. A nossa meta é conseguir imunizar todos esses profissionais, o mais rápido possível”.



Sindicato das escolas particulares



O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará (Sinepe) divulgou uma nota reforçando que serão vacinados os professores que trabalham na educação infantil e na educação especial, independentemente do nível educacional em que atuam.



"Cabe aos estabelecimentos de ensino fazer a triagem desses profissionais e fornecer uma declaração comprovando as atividades, que deve ser apresentada junto com o RG, CPF e contracheque no momento da imunização", informou a nota.



O Sinepe disse que vai disponibilizar uma declaração modelo para utilização das escolas e que terá representantes em todos os nove pontos de vacinação disponibilizados pela Sesma.



O Sinepe esclarece que, a cada lote de vacinas que o governo do Estado entregar ao município, um novo grupo de profissionais da educação será vacinado", destacou. Em caso de dúvidas, o Sinepe criou uma linha direta para atender professores, funcionários e donos de escolas, que funcionará nesta quinta-feira e sexta-feira (27 e 28), por meio dos números 3225-2530 ou 3223-2571.