Belém começa a receber pacientes com covid-19 transferidos do Amazonas

Chegaram na tarde desta segunda-feira (18), por volta das 17h, em Belém, duas pacientes com covid-19 do grupo que faz parte das transferências do estado do Amazonas, que enfrenta dificuldade com falta de estrutura para atendimento. De acordo com o Governo do Estado, elas vão ser internadas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Belém, montado no Hangar.

Por meio do Twitter, o governador Helder Barbalho comentou a transferência. "Governo do Pará recebe neste momento os primeiros pacientes do Amazonas, em tratamento contra o Coronavírus. Disponibilizamos leitos em Belém para dar apoio ao Estado. Minha total solidariedade aos irmãos amazonenses".

Na noite da última quinta-feira (14), o governador informou que disponibilizou 30 leitos da capital paraense para pacientes com covid-19 do estado do Amazonas

Na na tarde da sexta-feira (15), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, também informou que manteve contato com o prefeito de Manaus (AM), David Almeida, e colocou à disposição da gestão manauara cinco leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria para pacientes com covid-19.

A Redação Integrada segue apurando mais detalhes para atualizar o texto.

