Belém amplia vacinação para pessoas de 45 anos ou mais até domingo

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) atualizou novamente o calendário vacinal contra a covid-19 e vai chegar à faixa etária de 45 anos até domingo (20). Será da seguinte forma: neste sábado (19), primeira dose para quem nasceu entre 1962 e 1975; no domingo (20), para nascidos de 1962 a 1976. Além disso, no sábado e domingo (19 e 20), terá vacinação para quem está com a segunda dose atrasada (Coronavac ou Astrazeneca).

Documentação: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Belém. Pessoas que vão receber a segunda dose também devem apresentar o cartão de vacinação com o registro da primeira dose.

Profissionais da educação

Também neste sábado (19), será o segundo dia consecutivo para aplicação da primeira dose em trabalhadores da educação de instituições públicas e privadas que atuam nos níveis médio e superior. E vai continuar a segunda chamada para a vacinação daqueles que atuam no ensino fundamental e terceira chamada para quem trabalha no ensino infantil regular e na educação especial (primeira dose em ambos).

Das 9h às 17h. Documentação: RG, CPF, um contracheque (dos últimos 3 meses) ou carteira de trabalho assinada e uma declaração da instituição em que atuam, com nome, CPF e função que exerce. Recibos de pagamentos não serão aceitos como comprovante de vínculo.

A imunização deste sábado não inclui os seguintes grupos: estagiários de qualquer nível de atuação na educação (seja da educação especial, infantil, fundamental regular, médio ou superior); tutores ou cuidadores da rede pública e privada; trabalhadores de cursos livres; trabalhadores autônomos ou professores prestadores de serviço.

Arrastão junino

Neste sábado, a Sesma vai realizar o arrastão junino da vacinação. Para levar música para este momento, a Guarda Municipal de Belém vai se apresentar em dois pontos de vacinação: no Mirante do Rio, na Universidade Federal do Pará, às 14h; e no galpão 3 da Estação das Docas, às 16h.

No sábado, todo este público poderá se vacinar em um dos 27 pontos de vacinação. No domingo, em um dos 22 pontos de vacinação abertos. Confira:

1. Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru. A pé.

2. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto. A pé.

3. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica. A pé.

4. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. A pé.

5. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural. A pé.

6. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha. A pé.

7. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor; A Pé; (somente no sábado: 19/06);

8. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. A pé.

9. Escola Rosalina Cruz, Sen. Lemos, 3430 - Sacramenta. A pé.

10. Estação das Docas Galpão 3. A pé.

11. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia. A pé.

12. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. A pé. (somente no sábado: 19/06)

13. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro. A pé.

14. Ginásio de Educação Física UEPA; Av. João Paulo II, 769 – bairro do Marco. A pé.

15. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso. A pé.

16. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. A pé.

17. Icoaraci: Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa. A pé.

18. Icoaraci: Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148. A pé.

19. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá. A pé. (somente no sábado: 19/06)

20. Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51. A pé.

21. Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila. A pé.

22. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G). A pé.

23. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358. A pé.

24. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação (UEPa - CCSE) R. do Úna, n° 156 – Telégrafo. A pé. (somente no sábado: 19/06)

25. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287. A pé. (somente no sábado: 19/06)

26. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. A pé.

27. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. A pé.