Bebê com asfixia é salvo por policiais militares em Ananindeua

Uma criança recém-nascida foi salva por policiais militares do 30° Batalhão, na noite da última terça-feira (29), no bairro Águas Brancas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A criança estava com sinais de asfixia, quando a tia do bebê pediu socorro aos policiais que faziam rondas pelo bairro.



A equipe policial foi acionada para prestar socorro ao bebê de apenas nove dias de nascido, que não conseguia respirar por conta de uma obstrução das vias respiratórias. Ao chegarem no local, a criança foi entregue aos militares, que rapidamente realizaram os procedimentos de primeiros socorros. Após a desobstrução das vias aéreas, a respiração da criança foi voltando ao normal.



Os policiais conduziram o pequeno Artur Dominic para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Mariguella para receber atendimento médico especializado. O bebê encontra-se fora de perigo.