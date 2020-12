Basa fortalece controles de segurança corporativa aplicando melhores práticas do mercado bancário

O Banco da Amazônia vem fortalecendo e aprimorando seus processos e controles de segurança da informação para garantir privacidade e a proteção dos dados pessoais de seus clientes, empregados, acionistas e todos envolvidos com o Banco, promovendo acesso e agilidade ao crédito e aos serviços bancários por canais tradicionais e digitais de forma segura.

As inovações envolvem especialmente três pilares: a transformação digital, a segurança cibernética e a privacidade. Esses pilares vêm se aprimorando seguindo as inovações do mercado bancário em conformidade com as novas regulamentações, tais como a Resolução nº 4.658/2018, do Banco Central do Brasil (Bacen) e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nº 13.709/2018, do Governo Federal.

O Gerente Executivo de Segurança Corporativa do Basa, Marcus Barreto Reis, reforça que o Banco da Amazônia atua de maneira eficiente e segura.

Marcus Barreto Reis, Gerente Executivo de Segurança Corporativa do Basa (Fábio Costa / O Liberal)

“O banco é o principal agente financeiro do Governo Federal na região Amazônica. O objetivo maior da segurança corporativa é viabilizar que o banco atinja sua missão de desenvolver uma Amazônia sustentável com crédito e soluções eficazes, garantindo eficiência, inovação e o comprometimento com a gestão de riscos”, afirma Marcus Reis.

O executivo reforça, ainda, que a segurança corporativa tem papel fundamental no planejamento estratégico do banco, cuja visão é ser a principal instituição de fomento da Amazônia, moderno, com colaboradores engajados e resultados sólidos. “Não temos como falar em eficiência operacional, soluções e tecnologia sem atrelar à segurança da informação, privacidade e outros temas”, enfatiza Marcus.

BASA MODERNIZA E AMPLIA ACESSO TRADICIONAL E DIGITAL AOS CLIENTES

O Gerente Executivo de Segurança Corporativa do Basa ressalta que uma das mais relevantes ações do banco é a modernização do crédito por meio da disponibilização de novos canais digitais, tornando-o mais acessível e eficiente. Marcus Reis destaca que o Basa vem ampliando o acesso ao crédito e modernizando seus processos de abertura de conta e serviços bancários por meio de aplicativos, garantindo segurança e comodidade aos clientes, a exemplo do: PIX, App Sua Conta Basa, MPO digital (App Amazônia Florescer), App Basa Digital, Simulador do FNO, Amazônia On Line (Internet Banking) e App Banco da Amazônia (Mobile Banking).

Marcus Reis reforça que constantemente são realizadas avaliações de segurança nas aplicações e processos, assim como ações de disseminação da cultura de segurança para clientes e colaboradores do banco.

LEI Nº 13.709/2018 (LGPD)

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) foi sancionada em 14 de agosto de 2018, vigorando a partir do dia 18 de setembro de 2020, visando regulamentar o tratamento de dados pessoais em meios físicos e digitais, protegendo os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

O Basa vem executando projetos para adequação à LGPD e à Resolução nº 4658/2018 do Banco Central do Brasil que trata de Segurança Cibernética, aprimorando controles de segurança e a governança.

Sob a ótica de LGPD, o banco vem adotando mecanismos exigidos por lei e melhores práticas de mercado. Assim, foi criada a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, tendo à frente o encarregado de dados pessoais (DPO) Geraldo Oliveira Pinto, subordinado à Presidência do Basa pela relevância do assunto. Adicionalmente, o Banco instituiu uma governança específica de privacidade através da criação do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.

Geraldo Oliveira Pinto, encarregado de dados pessoais (DPO) (Fábio Costa / O Liberal)

O encarregado de Dados Pessoais do Basa, Geraldo Pinto, destaca que a Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais do Banco está disponível no sítio eletrônico da Instituição dando transparência aos clientes e demais usuários de como seus dados pessoais são tratados pelo Basa, no caso, como são coletados, armazenados, compartilhados, descartados, dentre outras ações.

“O Banco dispõe, ainda, de um canal eletrônico denominado Ouvidoria-Privacidade exclusivo para atendimento dos direitos dos titulares de dados pessoais e de demais demandas afetas à privacidade e tratamento de dados pessoais. O canal também está disponível no site institucional do Banco”, ressalta Geraldo Pinto.

O Basa vem adequando controles, políticas e normas internas para melhor enquadrar às exigências regulamentares da LGPD aos processos de negócios do banco, garantindo privacidade, dando tranquilidade e transparência à sociedade.

RESOLUÇÃO Nº 4.658/2018

Outra regulamentação que o Basa vem se adequando é a Resolução nº 4.658/2018 do Banco Central do Brasil (Bacen). Ela estabelece a obrigação de uma política de segurança cibernética e os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem para as instituições financeiras.

“A evolução tecnológica e as novas regulamentações exigiram do banco um grande avanço no quesito Segurança Cibernética. Nesse sentido, vimos implementando novos controles de segurança, entre eles a inclusão de teste na esteira de desenvolvimento de sistema, com o objetivo de buscar vulnerabilidades e potenciais riscos nas aplicações, garantindo a segurança como parte do ciclo de desenvolvimento dos sistemas”, afirma a coordenadora de Segurança de Informação e Cibernética, Nathália Mendes Negrão.

Nathália Mendes Negrão, coordenadora de Segurança de Informação e Cibernética (Fábio Costa / O Liberal)

Nesse contexto, a coordenadora destaca que, além da realização de programas de capacitação em segurança da informação para os empregados do Basa, tem sido imprescindível que os clientes também sejam conscientizados para que aprendam a ser vigilantes quanto aos riscos de segurança.

“Para isso criamos no site do banco uma área voltada à segurança dos clientes, na qual damos orientações sobre os golpes mais comuns, principalmente aqueles que utilizam técnicas de engenharia social, que é o mecanismo mais utilizado pelos fraudadores”, alerta Nathália Negrão.