Barco é apreendido transportando 1,6 mil pessoas para festa no Combu

Um barco foi apreendido, na manhã deste domingo (11), transportando 1.658 pessoas para uma festa na ilha do Combu, em Belém. A embarcação, do tipo balsa, com capacidade para 600 pessoas, foi abordada antes de partir do Porto Seguro, situado na Avenida Bernardo Sayão, na capital paraense.

A ação, que fez parte da Operação Verão 2021, foi realizada por equipes de segurança pública, que impediram a realização da festa que desobedeceria os termos atuais do decreto estadual 800/2020.

As equipes de segurança pública presentes no local evacuaram a embarcação, que permanece no porto de saída. Uma guarnição do Grupamento Fluvial (GFlu), com apoio da Marinha do Brasil, autuou uma embarcação.

Na Região Metropolitana de Belém, atualmente, está em vigor o bandeiramento verde, que permite a realização de eventos privados com público com 75% da capacidade do local, ou até 300 pessoas, entretanto, casa de shows, boates e casas noturnas permanecem proibidas.

A Marinha do Brasil notificou o dono da embarcação pela infração por superlotação e a Delegacia de Polícia Fluvial (DPFlu) instaurou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência, já que não havia autorização para o evento.

Operação Verão

Além de coibir e prevenir os crimes neste período, a Operação Verão também fiscaliza o cumprimento do decreto estadual de restrições impostas pela pandemia de covid-19.

“A população pode contar com a presença do sistema de segurança preparado para garantir o veraneio seguro, dentro das restrições de segurança impostos pelo decreto estadual de não proliferação do coronavírus, e apto a impedir qualquer ato tendente a ferir as regras, de modo a possibilitar às pessoas diversão e bem-estar com segurança”, destacou o delegado Arthur Braga, diretor do Grupamento Fluvial.

Apoio

Participaram da ação deste domingo (11) uma guarnição com agentes do GFlu, Polícia Civil, da Companhia Independente Fluvial e apoio de duas guarnições do 20º Batalhão de Polícia Militar e duas do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam).

O Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu) atua com embarcações na Operação Verão, que são utilizadas estrategicamente para rondas nos portos da Região Metropolitana de Belém, a fim de coibir roubos e outros crimes nos rios.

Uma embarcação está à disposição da Polícia Militar, no município de Salinópolis, e outra disponível para o pronto-emprego, na sede do Grupamento Fluvial, em casos de acionamento pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). O GFlu mobiliza 19 agentes de segurança.