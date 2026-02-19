UPA de Barcarena passa a oferecer atendimento odontológico de urgência

Moradores de Barcarena que enfrentarem dor de dente intensa ou outra intercorrência odontológica agora contam com atendimento imediato na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barcarena. A unidade passou a oferecer serviço de urgência e emergência em odontologia, ampliando a assistência à saúde bucal no município.





A novidade representa um reforço importante na rede pública, sobretudo nos fins de semana e no período noturno, quando não há nenhuma clínica odontológica pública ou privada funcionando na cidade. O serviço opera diariamente, das 7h às 19h, com regime de sobreaviso das 19h às 7h da manhã, e a estimativa é de realizar cerca de 100 atendimentos por mês.

Antes da implantação do serviço, pacientes com urgência odontológica que buscavam a unidade recebiam atendimento médico, realizavam analgesia e precisavam aguardar até a manhã dos dias úteis para procurar um odontólogo.

De acordo com a diretora da UPA de Barcarena, Thainara Bastos, a mudança representa um avanço significativo no cuidado oferecido à população.

“Hoje, com esse serviço dentro da unidade de emergência, a gente expande o acesso de domingo a domingo e ainda em regime de sobreaviso de 19h às 7h da manhã. Toda a população ganha com a chegada desse serviço”, destacou.

Voltado para situações como dores agudas, infecções, traumas e necessidade de extrações, o atendimento atua como ponte entre a atenção básica e o cuidado especializado. O município conta com 100% de cobertura de odontologia básica nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e o serviço na UPA tem perfil exclusivo de urgência, funcionando como etapa prévia ao atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Na UPA, o paciente recebe o primeiro manejo clínico, com avaliação, curativos e controle da dor e, quando necessário, é encaminhado para continuidade do tratamento no CEO.

A integração da rede também permite atender as urgências odontológicas encaminhadas do Hospital Municipal Wandick Gutierrez, do Hospital e Maternidade Dr. Afonso Neves (HMARAN) e do Complexo Municipal de Saúde Raimundo Santana Ribeiro, localizado no distrito do Conde. Os pacientes são inicialmente acolhidos na unidade de entrada e, posteriormente, direcionados para atendimento fixo na UPA. As unidades são administradas pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Prefeitura.

Outro diferencial é o acompanhamento odontológico de pacientes internados em estado grave, incluindo aqueles em intubação orotraqueal, contribuindo para a prevenção de infecções e para a recuperação clínica.

O acesso ao serviço segue o fluxo padrão da unidade. Ao chegar à UPA, o paciente passa por acolhimento e classificação de risco, realizada pela enfermagem, que define a prioridade do atendimento conforme a gravidade. Em seguida, ocorre avaliação médica com clínico geral, responsável por indicar o encaminhamento ao dentista, quando necessário.

Com a nova oferta, a UPA passa a atuar também como referência para demandas imediatas em saúde bucal, fortalecendo a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e oferecendo resposta mais rápida a quem enfrenta dor e não pode esperar.