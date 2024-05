Raízes N’Ativa promove inclusão social por meio de atividades culturais, em Barcarena

O Instituto Cultural e Folclórico Raízes N’Ativa surgiu, em 1995, com a finalidade de valorizar a cultura e resgatar o orgulho pela história barcarenense. Há 28 anos, o grupo promove inclusão social por meio de atividades culturais e esportivas, atuando nas comunidades da Ilha Trambioca, Pedreira, Bacabal, Betânia, Nazaré, Zita Cunha, Bairro Novo I e Conjunto São Francisco.

Para Maria Conceição Moreira, 65 anos, conhecida como “Tia Conce”, presidente do instituto e membro do Instituto Barcarena Sustentável (IBS), as ações realizadas transformam realidades e resgatam o sorriso no rosto de muitas famílias. “A minha motivação vem do empoderamento das mulheres, ao ver a felicidade estampada no rosto de cada uma delas agradecendo pelas oportunidades. Isso me motiva a continuar com respeito e dedicação”, disse a presidente do Raízes N’Ativa.

Tia Conce explica que o Raízes N’Ativa é uma entidade sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento social, por meio de diversas atividades com crianças e adolescentes das comunidades, assim como os idosos e seus familiares. Essas atividades agregam práticas culturais, esportivas, geração de renda, sobretudo, na confecção de roupas, fantasias, biojoias e artesanatos.

As atividades do projeto agregam práticas de produção de biojoias e artesanatos (Arquivo pessoal)

O projeto Atelier N’ativo, apoiado pela Plataforma Conexões Sustentáveis, é uma prova desse trabalho. Por meio dele, o Instituto oferece capacitação na área de confecção de roupas e adornos de carimbó, divulgando a tradição do folclore paraense de Barcarena.

Segundo a presidente do Raízes N’Ativa, 30 pessoas foram beneficiadas pelo projeto. “O Ateliê Nativo atua no resgate cultural, valorização das mulheres e na geração de capacitação de costureiras e artesãs, para confecções de roupas e adornos inspirados na dança de carimbó, que é um importante ritmo cultural paraense”, comentou Tia Conce.



Conexões Sustentáveis



A Plataforma Conexões Sustentáveis é uma chamada pública que busca financiar projetos sociais que tenham por objetivo promover transformações positivas em prol do desenvolvimento sustentável do município de Barcarena, com projetos de Base Comunitária e Estruturante.

O programa é uma parceria entre o Fundo de Sustentabilidade Hydro, a Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA), vinculada à Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e Aliança Bioversity & CIAT com execução da Iniciativa Barcarena Sustentável (IBS).