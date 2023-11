Menina de 9 anos toca ‘guitarrada’ em homenagem a Mestre Vieira

Com apenas 9 anos de idade, a menina Doralice Marques viralizou na internet ao homenagear o Mestre Vieira, o “Rei da Guitarrada”, na semana do aniversário do músico paraense, em um vídeo onde ela aparece fazendo um solo de guitarra no mesmo gênero musical criado por ele. Os familiares da pequena guitarrista barcarenense garantem que ela é fã do seu conterrâneo, falecido no dia 2 de fevereiro de 2018. Doralice aprendeu a tocar o instrumento musical aos 5 anos de idade, incentivada pela família, sobretudo pelo pai, o também músico e guitarrista Índio Marques.

“É incrível que o respeito que ela [Doralice] tem pelo Mestre Vieira é sentimental. Ela tem um carinho muito especial por ele que chega a emocionar. Fisicamente ela não chegou a conhecer o Mestre Vieira, ela não consegue se recordar tão bem porque quando ele partiu, na idade que ela tava não deu para memorizar muito bem a existência dele. Mas eu como pai, que por sinal também represento da guitarrada, sempre fiz questão de ensinar para as minhas filhas os valores de um artista, principalmente a nossa maior força de expressão, a maior potência de Barcarena que chama-se Mestre Vieira”, comentou Índio Marques.

Pequena guitarrista reverencia o Mestre Vieira com um solo no gênero guitarrada (Arquivo pessoal)

O pai de Doralice confessou ter ficado surpreso ao ver o desenvolvimento da filha tocando guitarra. Ele contou que após iniciar as aulas de violão, a menina passou três anos sem tocar o instrumento. Entretanto, ao voltar para os treinamentos de música, a criança não havia perdido todo conhecimento inicial adquirido: “Existe um certo grau de dificuldade para aprender a tocar, por ser criança para ela é mais difícil ainda, mas é incrível o resultado. Após esses três anos de ausência, ela retornou há uns três ou quatro meses, antes de completar 9 anos de idade, e não perdeu a essência dos ensinamentos que dei para ela lá no inicio”.

A menina costuma treinar em média três a quatro horas por dia, dividindo os tempos entre manhã, tarde e noite, porém sem atrapalhar nos compromissos escolares, afirmou o pai. “A gente preza muito por uma boa educação, de princípios, e que possa ter um futuro saudável, que unificamos com a música, sempre levando o respeito, os benefícios e os melhores valores que podemos conseguir através da música”, disse o pai de Doralice. O genitor destaca que o ensino musical é importante para as crianças, sobretudo em tempos onde meninos e meninas acabam passando a maior parte do dia conectados aos celulares.

A menina aprendeu a tocar guitarra aos 5 anos de idade, incentivada pela família, sobretudo pelo pai, o também músico e guitarrista Índio Marques (Arquivo pessoal)

Índio Marques contou ainda que a primeira apresentação musical da filha ocorreu no Dia Municipal da Guitarrada, celebrado em 29 de outubro, data de aniversário de Joaquim de Lima Vieira, o Mestre Vieira. “O nome Doralice é uma homenagem à minha mãe já falecida. A família escolheu esse nome carinhosamente, e seu apelido é Dorinha. A gente está dando seguimento aos poucos à carreira dela. Se Deus permitir, quero que ela toque profissionalmente comigo um dia, enquanto isso quero que ela aprenda devagarzinho”, finalizou.